Mais uma remessa de kits maternidade do programa Mamãe Cheguei são entregues

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes, realizou durante a manhã desta segunda-feira, 01, no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS II, a entrega de mais 25 kits do programa Mamãe Cheguei.
A ação é promovida em parceria com o Governo de Rondônia, através da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas e tem como objetivo apoiar gestantes e mães de recém-nascidos assistidas pelos programas sociais desenvolvidos pelo município com a distribuição de itens como banheiras, fraldas, roupinhas, sabonete, lenços umedecidos, entre outros itens.
A entrega foi realizada pela secretária de desenvolvimento social de Jaru, Leidiane Lima, a secretária executiva da Semdes, Danieli Nery, e pelo gerente regional da Seas, Jean Dias.
Leidiane explicou que o programa tem como objetivo garantir itens básicos para os primeiros cuidados com o bebê. “Ao longo de 2025, conseguimos atender mais de 120 mães, garantindo acolhimento e cuidado com a saúde das mães e dos bebês”, disse.
