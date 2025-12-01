Mais de 90 pontos recebem vacinação antirrábica; ação reúne grande número de tutores na capital

Publicada em 01/12/2025 às 11h26
O último sábado (29) foi de grande movimentação em Porto Velho. Logo nas primeiras horas da manhã, tutores de cães e gatos formaram filas nos mais de 90 pontos de vacinação antirrábica distribuídos pela cidade. A campanha, organizada pela Prefeitura de Porto Velho por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), teve como objetivo imunizar cães e gatos a partir de três meses de idade e saudáveis, garantindo a prevenção contra a raiva, uma doença grave e fatal tanto para animais quanto para humanos.
Entre as diversas histórias cheias de carinho pelos animais, estava a de José Avelino dos Santos, trabalhador da construção civil. Ele levou a cadela Lessi, de 10 meses, para garantir a proteção da sua companheira.
“Vacinar é importante porque a raiva mata. Às vezes o cachorro sente dor, fica agressivo e a gente não sabe o que está acontecendo. A doença passa para animais e também para pessoas”, explicou. Ele contou ainda que Lessi chegou em sua vida após a morte de sua antiga cadela por câncer. “Eu não fico sem um animal. Minha vizinha conseguiu essa cadela linda pra mim. Ela é tudo pra mim.”
Outro tutor que participou da ação foi Elias Pereira, técnico de equipamentos hospitalares. Ele levou a gata Mia, resgatada das ruas, e reforçou o quanto a presença da felina transforma o ambiente de trabalho. “Ela desestressa todos os funcionários. E como todo gatinho precisa de proteção, trouxe a Mia para tomar a vacina antirrábica. Sempre mantenho o cartão de vacinação dela em dia”, afirmou.
Para a secretária adjunta da Semusa, Mariana Prado, a campanha reforça um gesto de amor e responsabilidade com os animais. “Os nossos animais convivem conosco diariamente, fazem parte da família para muitas pessoas. Vacinar é um ato de amor e cuidado. A vacina antirrábica existe há muitos anos, mas é preciso que as pessoas se responsabilizem por esse gesto.”
Ela explica que a Semusa tem buscado facilitar cada vez mais o acesso à imunização e, por isso, o município lançou o Sistema Vacinação Pet, uma plataforma digital criada para agilizar o agendamento da vacinação de cães e gatos e oferecer mais praticidade e segurança. “Pensando na rotina das pessoas, criamos o Sistema Vacinação Pet, que permite agendar o atendimento de forma simples e rápida. É só acessar o site, escolher o local de vacinação mais próximo, selecionar a data desejada e o tutor recebe a confirmação pelo sistema e por e-mail. Assim, organizamos melhor o fluxo e evitamos que a pessoa perca tempo na correria do dia.”
Acesse: Vacina Pet
Escolha o local de vacinação mais próximo;
Selecione a data desejada;
Receba a confirmação do agendamento pelo sistema e por e-mail.
Vacinação continua na cidade
A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Geisa Brasil, destaca que a vacinação segue em dois pontos fixos na capital. “Temos atendimento na Divisão de Vigilância de Zoonoses, na Av. Mamoré, 1120, bairro Castanheira, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Também temos um ponto no Parque Circuito, que funciona até as 13h.”
Ela lembra que quem não possui o cartão de vacinação do animal pode obter um novo no próprio local. “Se o tutor não tiver o cartão, nós disponibilizamos um na hora.”
A Prefeitura ressalta que manter a vacinação em dia é fundamental para proteger os animais e prevenir casos de raiva no município.
