Mais de 7 mil atendimentos são realizados com o Rondônia Cidadã em 5 distritos de Porto Velho  

O governo de Rondônia realizou, entre os dias 26 e 30 de novembro, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e instituições parceiras, 5 edições do programa Rondônia Cidadã em distritos da região da Ponta do Abunã, em Porto Velho. Serviços essenciais nas áreas da saúde, assistência social, assistência jurídica, emissão de documentos, orientações sobre o trânsito, benefícios previdenciários, entre outras, estiveram disponíveis para os moradores de cada localidade.
O primeiro distrito a receber a equipe do Rondônia Cidadã foi Nova Califórnia, onde foram realizados 1.229 atendimentos na Escola Estadual Bandeirantes; na quinta-feira (27), os serviços foram disponibilizados na Escola Estadual Jayme Peixoto de Alencar, em Extrema, totalizando 1.623 atendimentos; na sexta-feira (28), na Escola Estadual Antônia Vieira Frota, em Vista Alegre do Abunã, com 1.694 atendimentos; enquanto no sábado (29), na Escola Marechal Rondon, em Abunã, mais 1.385 atendimentos; finalizando no domingo (30), na Escola Santa Júlia, na Vila da Penha, com 1.551 atendimentos, e totalizando 7.482 nas cinco localidades percorridas.
Na edição do Rondônia Cidadã realizada nos dias 22 e 23 de novembro, em Pimenta Bueno, foram feitos 3.418 atendimentos em diversas áreas. Desde sua criação, em 2019, o programa estadual já realizou 215.494 atendimentos nos 52 municípios percorridos.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que os investimentos são fundamentais para aproximação dos serviços à população com vistas a reduzir a demanda em áreas essenciais. “Cada vez mais estamos alcançando mais pessoas, e isso reflete nos bons índices que Rondônia vem registrando e, principalmente, na melhoria da qualidade de vida da população.”
Para a secretária da Seas, Luana Rocha, o programa ganha visibilidade cada vez mais devido à quantidade de serviços ofertados, em sua maioria nos finais de semana, dando oportunidade para quem trabalha ou estuda nos dias úteis. “No caso dessas edições nos distritos, por serem localidades pequenas, com certeza grande parte dos moradores são contemplados com os serviços essenciais disponibilizados”, pontuou.
