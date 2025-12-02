Mais de 5 mil profissionais qualificados: governo de Rondônia impulsiona excelência da educação em saúde no estado

Publicada em 02/12/2025 às 16h02
O Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública de Rondônia (Iespro), criado em agosto de 2024, pelo governo de Rondônia, destacou-se em 2025 ao alcançar a marca de 5.025 profissionais qualificados, desde técnicos até especialistas, em diversas áreas da saúde e administrativa. Neste ano, somente até o mês de setembro, foram 2.916 profissionais, uma iniciativa que aprimora o sistema de saúde, tornando-o mais eficiente e humano em Rondônia, atendendo à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e aos 52 municípios.
O Instituto está repleto de novidades este ano. Entre as novas ações de 2025, destacam-se o Programa de Inovação e Desenvolvimento Institucional Educacional, que busca colocar o Iespro em evidência como centro de excelência na formação de profissionais de saúde, na produção de conhecimento científico e na promoção de práticas inovadoras para o Sistema Único de Saúde (SUS); e o Projeto “Cuidando de Quem Cuida”, desenvolvido em parceria com a Sesau, focado no bem-estar psicossocial dos trabalhadores do SUS. Além disso, o Iespro aderiu à Rede EVIPNet Brasil, uma iniciativa global da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), coordenada no Brasil pela Fiocruz e pelo Ministério da Saúde, implantando um Núcleo de Evidências para orientar políticas públicas em saúde com base em evidências científicas.
SAÚDE PÚBLICA
Para alcançar a necessidade de aprimoramento da saúde pública em todo o estado, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca que as atividades de formação ocorrem na sede do Instituto em Porto Velho, com estrutura completa de salas e laboratórios, e também por meio de ações descentralizadas nos municípios. “A população passa a ser melhor atendida por profissionais aperfeiçoados e com habilidades em acolher os cidadãos e salvar vidas em toda as redes de atenção à saúde, desde hospitais públicos até diversas unidades básicas de Rondônia”, salientou.
A diretora-geral do Iespro, Marcela Milrea Araújo Barros, explicou que o portfólio do Instituto abrange cursos de curta e média duração, campanhas, qualificações e especializações (lato e stricto sensu); engajamento da equipe em importantes fóruns nacionais, e também realiza Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) in loco nos 52 municípios, em articulação com as Secretarias de Saúde. Exemplo de sucesso em 2025 foi o Curso de Suporte Básico e Avançado de Vida (SBV/SAV) em Ji-Paraná, crucial para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) local.
‘‘Os avanços do Iespro em 2025 são notáveis e evidenciam o papel essencial do instituto na qualificação dos profissionais do SUS, o que coloca o governo de Rondônia como referência na dedicação em transformar o cuidado em saúde, garantindo a qualidade da assistência e segurança dos pacientes. Com diversas políticas públicas sérias e inovadoras, estamos construindo um caminho para que o SUS em Rondônia seja sinônimo de excelência, humanização e cuidado integral’’, afirmou a diretora-geral do Iespro.
Confira as ações de destaque do Iespro:
1. Programas de residências (multiprofissionais, uniprofissionais e médica)
Programas vigentes: Residência Multiprofissional em Urgência e Emergência e em Terapia Intensiva; Residências Uniprofissionais em Enfermagem Obstétrica e em Centro Cirúrgico/Central de Material e Esterilização; Residência Médica em Medicina de Emergência.
Apoio a residências no Hospital Regional de Cacoal (HRC), multiprofissional em urgência e emergência; multiprofissional em terapia intensiva e uniprofissional em bucomaxilofacial.
Formação de profissionais do SAMU, em Ji-Paraná, em Suporte Básico e Avançado de Vida (SBV/SAV)
2. Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) nos 52 municípios de Rondônia
Cursos ofertados incluem Urgência/Emergência, Saúde Mental, Saúde da Mulher, Cuidador de Idosos, Ultrassonografia à Beira do Leito (POCUS) e Suporte Básico/Avançado de Vida (BLS/ACLS), entre outros.
3. Curso Técnico em Vigilância em Saúde
Curso em andamento (carga horária de 1.200 horas).
Objetivo: qualificar servidores que já atuam na Vigilância em Saúde.
4. Programa de Inovação e Desenvolvimento Institucional Educacional (PIDIE – Iespro)
Execução iniciada em julho de 2025
Foco: aprimoramento e solidificação do Iespro como centro de excelência em formação e produção de conhecimento.
5. Programas de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu
Stricto Sensu (em parceria com a Fiocruz)
Mestrado Profissional em Educação Profissional em Saúde (em fase de conclusão).
Mestrado Profissional em Políticas Públicas com área de concentração em Vigilância em Saúde (iniciado em setembro/2025).
Lato Sensu (especializações)
Duas turmas em Gestão de Programas de Residência e Preceptoria no SUS (em parceria com um hospital de São Paulo).
Especialização em Preceptoria em Saúde com Ênfase em Vigilância (iniciada em outubro/2025, em parceria com a Fiocruz).
Especialização Qualificação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no SUS (iniciada em setembro/2025, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca/Fiocruz/RJ).
Projeto “Cuidando de Quem Cuida”
6. Projeto “Cuidando de Quem Cuida”
Objetivo: promover competências emocionais, comunicação, empatia e acolhimento, alinhados à Política Nacional de Humanização (PNH).
Execução por meio de workshops presenciais em dois polos macrorregionais (Porto Velho e Cacoal), contemplando 500 profissionais.
7. Implantação do Núcleo de Evidências e Integração à Rede EvipNet / Comitê de Ética
Integração à Rede EVIPNet Brasil (Organização Mundial da Saúde – OMS / Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS / Fiocruz) para fortalecer a tradução do conhecimento científico em políticas públicas.
Estruturação de ações de formação e tradução do conhecimento.
Implantação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/IESPRO) para avaliar projetos, garantindo a ética na pesquisa.
Rondônia tem profissionais mais qualificados por meio de diversas ações do Iespro
8. Ações Complementares e Integração Institucional
Programações mensais alusivas às datas temáticas do calendário do Ministério da Saúde (ex.: janeiro branco, outubro rosa).
Ações conjuntas com o Conselho Estadual de Saúde para formação de conselheiros e fortalecimento do Controle Social no SUS.
9. Programa de Pesquisas para o SUS (PPSUS – 8ª edição)
Responsabilidade técnica pela execução, avaliação e monitoramento dos projetos do PPSUS (em parceria com Fapero e Departamento de Ciência e Tecnologia – DECIT/MS).
Edital estadual com investimento de R$ 4 milhões.
10. Laboratório de Simulação Realística do Iespro
Ambiente inovador de ensino com cinco laboratórios temáticos (Urgência/Emergência, Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Centro Cirúrgico e Terapia Intensiva).
Objetivo: proporcionar experiências práticas seguras, utilizando equipamentos hospitalares e manequins de alta/média fidelidade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!