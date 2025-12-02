Mais de 440 alunos da rede municipal de educação se formam no Programa Educacional de Resistência às Drogas, o Proerd

Publicada em 02/12/2025 às 14h21
Aconteceu na noite da última segunda-feira (01), na Igreja Batista da Bênção, a cerimônia de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas – Proerd, promovido pelo 8º Batalhão da Polícia Militar em parceria com a Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed.
Neste ano, 441 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental das escolas municipais Maria de Lourdes, Abraão Rocha, Menezio de Victo, Jean Carlos Muniz, Aldemir Lima Cantanhede, Maria Gomes e Beatriz Mireya, receberam o certificado de conclusão do curso.
O Proerd tem como principal objetivo conscientizar as crianças sobre os riscos e as sérias consequências em virtude do uso de drogas, das más companhias e de desobedecer aos pais e professores.
Presente no evento, o prefeito Jeverson Lima falou sobre a importância do programa na formação das crianças e adolescentes do município. “Fico muito orgulhoso de ver tantos estudantes indo pelo caminho certo, por isso, renovo o compromisso de continuar trabalhando em conjunto com a PM e demais parceiros para que nossas crianças cresçam seguras e longe da criminalidade”, destacou.
Além do prefeito Jeverson, estiveram presentes no evento a vereadora Sthella Almeida, o secretário de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) do Estado de Rondônia, Coronel Vital, o deputado Dr. Luís do Hospital, o diretor executivo da Sesdec, coronel PM Henrique Barbosa, a secretária municipal de educação, Cleide Gonçalves Prates, o 1º Tenente e comandante da 1ª companhia do 8º BPM, Edson Justiniano, a diretora do Ciretran Jaru, Shirley Terezinha, o coordenador adjunto da Coordenadoria de Atividades Sociais - CAS, Tenente Coronel Paulo Lima, a diretora da escola Menézio de Victo, Simone Campioto, e a gerente da Sicoob/Ourocredi Jaru, Maria José Ferrari, e ainda pais, familiares, profissionais da educação, entre outros convidados.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!