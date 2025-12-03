Mais de 2 milhões são investidos pelo governo na agricultura familiar de Pimenta Bueno

Publicada em 03/12/2025 às 08h57
O governo de Rondônia investiu R$ 2.573.749,67 na agricultura da cidade de Pimenta Bueno, com ações que tem como objetivo fortalecer o setor produtivo, dando mais condições para produção e qualidade, o que traz resultados positivos com uma economia mais sólida no principal setor econômico do estado. A Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater-RO), e a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril de Rondônia (Idaron) foram os órgãos beneficiados com os investimentos.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos vão muito além da aquisição de equipamentos. “Ele representa um compromisso com o futuro do estado, fortalecendo a agricultura, ampliando oportunidades, gerando empregos e impulsionando a economia de forma sustentável”, salientou.
O secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, enfatizou a agilidade que os novos investimentos em equipamentos podem trazer. “A chegada dos novos equipamentos aprimora o nosso trabalho e amplia a capacidade de atendimento às associações, cooperativas e pequenos produtores. Com mais mecanização, garantimos eficiência no preparo do solo, na colheita e no manejo das propriedades. Para o produtor, os benefícios são diretos: redução de custos, aumento da produtividade e mais segurança nas operações.”
Segundo o diretor-presidente da Emater-RO, Luiz Cláudio Pereira Alves, as ações do estado levam mais ações ao homem do campo. “O investimento representa mais ações e mais presença do estado junto ao homem do campo. Quem ganha é a população, especialmente a agricultura familiar, que terá mais condições de produzir, gerar renda e melhorar a qualidade de vida. É um avanço importante para o desenvolvimento rural”, destacou.
INVESTIMENTOS
O Programa de Aquisição de Alimentos (PPA) recebeu R$ 508.521,77 mil, recursos do PPA federal e estadual. O programa Mais Calcário/Produção foi beneficiado com 869 toneladas, investimentos que chegam a 33.604,12 mil, e o programa Plante Mais recebeu 12.720 sementes, mudas e material propagativo.
Os investimentos se estendem também para a aquisição de insumos e equipamentos para a unidade da Emater-RO, como a aquisição de veículos, equipamentos agrícolas, entre eles: trilhadeira, colhedora de forragem, além de novos notebooks, tablets, impressoras. Já a Idaron recebeu R$ 1.275.584,88 milhão para aquisição de equipamentos de informática, computadores, e caminhonetes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!