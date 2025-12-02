Maduro descumpre ultimato de Trump para deixar a Venezuela e tem pedidos rejeitados pelos EUA

Publicada em 02/12/2025 às 10h18
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, não cumpriu o prazo de uma semana dado por Donald Trump para deixar o país, informou a Reuters nesta segunda-feira (1º). O ultimato venceu na sexta-feira (28).
O aviso foi feito em 21 de novembro, durante uma ligação telefônica entre os dois. Segundo a Reuters, o presidente dos Estados Unidos rejeitou uma série de pedidos apresentados por Maduro. As informações foram confirmadas por quatro fontes com conhecimento da conversa.
Na chamada, Maduro disse a Trump que deixaria a Venezuela caso recebesse anistia legal completa para ele e familiares. Ele também pediu o fim das sanções e o encerramento de um processo no Tribunal Penal Internacional, segundo três fontes.
Ainda de acordo com a agência, Maduro solicitou a retirada de sanções impostas a mais de 100 funcionários do governo. Muitos são acusados pelos EUA de violações de direitos humanos, tráfico de drogas ou corrupção.
Duas das fontes ouvidas pela Reuters afirmaram que Maduro propôs que a vice-presidente Delcy Rodríguez comandasse um governo interino até novas eleições.
Trump rejeitou a maior parte dos pedidos. A ligação durou menos de 15 minutos. No entanto, o presidente norte-americano disse que Maduro teria uma semana para deixar a Venezuela com a família, rumo ao destino que escolhesse.
O prazo expirou na sexta-feira. Segundo duas fontes, isso levou Trump a anunciar no sábado (29) o fechamento do espaço aéreo venezuelano.
👉 A Reuters disse que as opções para que Maduro abandone o governo e saia da Venezuela sob a proteção dos Estados Unidos estão se esgotando.
O jornal Miami Herald já havia revelado parte dos detalhes da conversa, mas o prazo não era conhecido até agora.
Trump confirmou no domingo (30) que conversou com Maduro, mas não deu outros detalhes. A Casa Branca não comentou o assunto. O Ministério da Informação da Venezuela não respondeu aos pedidos de comentário feitos pela Reuters.
O presidente dos Estados Unidos se reuniu no fim da tarde desta segunda-feira com autoridades de segurança nacional para discutir a situação da Venezuela. Os detalhes da conversa ainda não foram revelados.
➡️ Desde agosto, os EUA mobilizam um forte aparato militar no Caribe, em uma área próxima à costa venezuelana. Mais de 20 embarcações que supostamente transportavam drogas foram bombardeadas, deixando mais de 80 mortos, segundo o governo americano.
➡️ A Casa Branca alega estar conduzindo uma operação contra o narcotráfico internacional. Por outro lado, autoridades americanas afirmaram sob condição de anonimato que o objetivo final seria retirar Maduro do poder.
