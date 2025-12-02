Luzes do Natal de Luz transformam Rolim de Moura e marcam a abertura oficial da temporada natalina

Publicada em 02/12/2025 às 09h15
As luzes do Natal de Luz 2025 foram oficialmente acesas no último final de semana, marcando o início da temporada natalina em Rolim de Moura. A cerimônia, realizada na Praça Durvalino de Oliveira, reuniu famílias e autoridades.
A decoração deste ano ganhou proporções ainda maiores: além da praça principal, ruas do entorno e trechos da região central receberam iluminação e ornamentos, formando um grande percurso natalino. A praça conta com diversos espaços instagramáveis, áreas de lazer e a tradicional casinha do Papai Noel, um dos atrativos mais procurados pelas famílias.
A abertura teve a apresentação da Orquestra da Associação Rolim de Moura Melhor, seguida da chegada do Papai Noel e a contagem regressiva para o acendimento das luzes.
Durante seu discurso, o prefeito Aldo Júlio destacou a grandiosidade da edição deste ano e agradeceu a todos os envolvidos. “É emocionante ver nossa cidade iluminada e tão bonita. O Natal de Luz está especial, e tudo isso foi pensado com muito amor para toda a população de Rolim de Moura. Quero parabenizar toda a equipe da prefeitura, em nome do Bruno Gubert, da Fundação Cultural que coordenou este grande trabalho com dedicação e planejamento. Também agradeço de coração a todos os voluntários, representados aqui pela Daiane Kluska e pela Eclesiane Cassol, que contribuíram com talento, carinho e esforço para deixar cada detalhe mais bonito. O resultado está lindo e é um presente para nossa comunidade.”
Após a contagem oficial, o prefeito entregou simbolicamente a chave da cidade ao Papai Noel, que seguiu para a casinha natalina acompanhado do chefe do Executivo para receber as crianças.
Com forte mobilização de servidores de várias secretarias e apoio de empresas locais, a edição 2025 é reconhecida como uma das maiores já organizadas. Diversos setores da administração municipal atuaram na montagem, iluminação, estrutura e organização da festa, garantindo segurança, harmonização visual e um ambiente acolhedor para o público.
O Natal de Luz reforça tradições culturais, fortalece o comércio local, movimenta a região central e valoriza os espaços públicos. Durante todo o mês de dezembro, a Praça Durvalino de Oliveira será palco de apresentações artísticas, visitação à casinha do Papai Noel e atividades que promovem convivência entre famílias e amigos.
