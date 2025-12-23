Luizinho Goebel acompanha obras de pavimentação asfáltica em avenidas de Vilhena

Publicada em 23/12/2025 às 13h40
Mesmo com a proximidade do fim do ano, o trabalho segue em ritmo intenso em Vilhena. No dia 22 de dezembro de 2025, o deputado estadual Luizinho Goebel acompanhou de perto o andamento das obras de pavimentação asfáltica nas avenidas Cruzeiro do Leste, em um trecho da Tancredo Neves, e na Avenida Cascavel.
As obras fazem parte de uma parceria entre o mandato do deputado Luizinho Goebel, a Prefeitura Municipal de Vilhena, o Governo de Rondônia e contam ainda com recursos destinados pelo deputado estadual Ezequiel Neiva. O objetivo é melhorar a infraestrutura urbana, garantir mais segurança no trânsito e oferecer melhores condições de mobilidade para moradores e motoristas.
Durante a visita técnica, Luizinho Goebel acompanhou os serviços em execução e destacou a integração entre os entes públicos como fator fundamental para a realização das obras. A pavimentação das vias atende antigas demandas da população e contribui para o desenvolvimento urbano da cidade.
As avenidas contempladas são importantes corredores de tráfego e ligam diversos bairros, facilitando o deslocamento diário e o acesso a serviços essenciais. A expectativa é de que, após a conclusão, haja redução de poeira, lama e custos com manutenção viária.
As frentes de trabalho seguem avançando conforme o cronograma técnico, reforçando que, mesmo no período de fim de ano, as ações voltadas à infraestrutura continuam sendo executadas em Vilhena.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!