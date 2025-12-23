ENTREVISTA

Léo Moraes aponta cenário herdado da capital: “Recebemos Porto Velho com a pior qualidade de vida”

No Resenha Política, com Robson Oliveira, prefeito de Porto Velho afirma que a crise da coleta de lixo envolve Tribunal de Contas, disputas na Justiça e risco de indenizações