ATÉ SEIS ANOS DE CADEIA

“Lei Anti-Bruno Henrique”: Coronel Chrisóstomo mira atletas que forçam cartões para favorecer apostas

Proposta apresentada pelo deputado Coronel Chrisóstomo altera a Lei Geral do Esporte e prevê prisão de até seis anos para atletas que manipularem cartões ou punições com fins patrimoniais