Justiça da Argentina começa a julgar brasileiros foragidos condenados por invasão em 8 de janeiro

Publicada em 03/12/2025 às 15h25
A Justiça da Argentina começou nesta quarta-feira (3) o julgamento do processo de extradição de cinco brasileiros considerados foragidos pelo Brasil, segundo confirmou ao g1 o Tribunal Criminal número 3 de Buenos Aires, que julgará o caso.
O processo, que deve durar até a semana que vem, vai julgar:
Rodrigo de Freitas Moro Ramalho;
Joelton Gusmão de Oliveira;
Joel Borges Correia;
Wellington Luiz Firmino; e
Ana Paula de Souza.
O grupo faz parte dos 61 brasileiros condenados pelos atos de 8 de janeiro e que estavam foragidos na Argentina.
No fim do ano passado, a Justiça argentina ordenou a prisão de todos eles, após um pedido expedido pelo governo brasileiro com os nomes de foragidos. Na ocasião, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro havia recebido uma lista com mais de 180 nomes de foragidos na Argentina e em outros países, como Paraguai e Uruguai.
Investigações da Polícia Federal apontaram que acusados de envolvimento nos ataques às sedes dos Três Poderes entraram na Argentina e pediram refúgio ao país. A fuga foi uma maneira de driblar ordens de prisão expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) contra os investigados.
Julgamento
O julgamento iniciado nesta quarta ouvirá todos os cinco condenados, além de representantes do governo brasileiro, segundo a imprensa argentina.
Ao g1, o Tribunal Criminal afirmou que a decisão do juiz Daniel Eduardo Rafecas, responsável pelo caso, pode sair na semana que vem.
No ano passado, Rafecas afirmou em entrevista à GloboNews que todos os 61 foragidos presos na Argentina seriam submetidos a julgamentos de extradição.
No ano passado, o porta-voz do governo argentino, Manuel Adorni, afirmou que não havia "pactos de impunidade" e que o país respeitaria as decisões do Judiciário brasileiro "como respeitamos cada decisão judicial".
Milei é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), também investigado no inquérito dos atos.
O ministro do STF Alexandre de Moraes, relator das ações penais contra envolvidos nos atos golpistas, havia determinado a extradição dos foragidos no ano passado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!