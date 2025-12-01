Ji-Paraná encerra Novembro Azul com ação especial no Centro de Especialidades Médicas

Publicada em 01/12/2025 às 14h18
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e do Departamento de Média e Alta Complexidade (Demac), realizou no último sábado (29) a última ação da campanha Novembro Azul, voltada ao diagnóstico precoce e à promoção da saúde do homem. A iniciativa foi direcionada exclusivamente aos pacientes que já estavam na fila de regulação do Sisreg, garantindo atendimento prioritário e organizado.
Ao todo, 68 atendimentos masculinos foram realizados no Centro de Especialidades Médicas (CEM), contemplando consultas, avaliações e orientações específicas sobre prevenção e cuidados contínuos com a saúde masculina.
A força-tarefa contou com quatro médicos especialistas, sendo três urologistas e um dermatologista, reforçando a importância do acompanhamento técnico adequado para identificar precocemente doenças que afetam a população masculina, especialmente câncer de próstata, doenças urológicas e condições dermatológicas.
Segundo a Semusa, a ação teve impacto direto na redução da fila de espera, que, para esse perfil de atendimento, variava entre 6 e 11 meses. Com a mobilização das equipes e o reforço dos especialistas, a gestão conseguiu avançar no acesso aos serviços e atender pacientes que aguardavam há meses por uma avaliação especializada.
A Prefeitura de Ji-Paraná destaca que iniciativas como esta refletem o compromisso da administração municipal em fortalecer a atenção preventiva, reduzir a espera por consultas especializadas e ampliar o cuidado integral à saúde do homem.
