Investimentos do governo em assistência social fortalecem proteção às famílias de Pimenta Bueno

Publicada em 01/12/2025 às 10h09
O governo de Rondônia destinou mais de R$ 2,5 milhões para fortalecer as políticas de Assistência Social em Pimenta Bueno, ampliando a proteção às famílias em situação de vulnerabilidade e garantindo mais segurança, autonomia e qualidade de vida para mulheres, crianças, gestantes e pessoas em risco social. Os recursos foram aplicados em programas estratégicos executados pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), em parceria com o município.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, com responsabilidade social, o governo do estado tem trabalhado para promover dignidade, cuidado e proteção a quem mais precisa.
Entre alguns programas que fortalecem a proteção social do município estão:
RONDÔNIA CIDADÃ
Em Pimenta Bueno, foram mais de 3 mil atendimentos e diversas áreas pelo programa Rondônia Cidadã
O programa aproximou serviços essenciais da população, oferecendo documentos, atendimentos e acesso a direitos básicos. Em Pimenta Bueno, centenas de moradores foram beneficiados com orientações, cadastros sociais e emissão de documentos, reduzindo barreiras e garantindo cidadania.
MAMÃE CHEGUEI
Voltado a gestantes e mães de recém-nascidos, o programa distribuiu kits completos de enxoval, promoveu orientações sobre cuidados com o bebê e reforçou o vínculo das famílias com a rede de proteção. A iniciativa contribui para a redução da mortalidade infantil e oferece acolhimento às mães que mais precisam. Já foram entregues 374 kits em Pimenta Bueno, com investimento de R$ 137.130,16 mil.
CRESCENDO BEM
O programa do governo de Rondônia assegura apoio às famílias com crianças de 0 a 6 anos, com foco em saúde, nutrição, educação e desenvolvimento infantil. Em Pimenta Bueno, as ações atenderam 342 famílias, com investimento de R$ 559.800 mil. O acompanhamento familiar fortalece vínculos e previne situações de risco.
MULHER PROTEGIDA
Voltado à proteção de mulheres vítimas de violência, o programa oferece atendimento psicossocial, orientação jurídica e acolhimento. O investimento de R$ 344.200 mil ampliou a rede de enfrentamento à violência doméstica no município, garantindo mais segurança e apoio às mulheres.
MEU SONHO
O programa incentivou famílias em situação de vulnerabilidade na conquista de um lar, construindo oportunidades e alcançando 709 pessoas em Pimenta Bueno.
CRIANÇA PROTEGIDA
Focado na prevenção e combate às violações de direitos, o programa intensificou ações de orientação, acompanhamento e atendimentos especializados. As crianças e adolescentes passaram a contar com maior atenção e proteção da rede socioassistencial. Entre os recentes destaques estão a etapa de equipagem, que reforçou a estrutura de atendimento com a entrega de:
4 computadores;
1 impressora;
1 bebedouro;
1 aparelho de ar-condicionado.
O programa intensificou ações de orientação, acompanhamento e atendimentos especializados
Na etapa de infraestrutura, o governo formalizou o convênio para fortalecimento do Conselho Tutelar, assegurando a manutenção e o funcionamento adequado do órgão, essencial na atuação preventiva e na proteção de crianças e adolescentes. Além disso, o governo de Rondônia também avançou com a assinatura do Pacto Criança Protegida, reforçando o compromisso institucional com políticas integradas, prevenção de violências e ampliação das garantias previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Com o investimento de mais de R$ 2,5 milhões do governo de Rondônia, Pimenta Bueno registrou resultados significativos na assistência social, entre eles:
Expansão dos atendimentos psicossociais;
Apoio estruturado a gestantes e mães de baixa renda;
Proteção ampliada a mulheres vítimas de violência;
Acesso facilitado a serviços, documentos e direitos;
Fortalecimento do desenvolvimento infantil;
Acompanhamento mais efetivo de crianças e adolescentes em vulnerabilidade;
Programas de capacitação e geração de renda para famílias.
A secretária da Seas, Luana Rocha, ressaltou que o governo de Rondônia tem fortalecido o trabalho da assistência social no município. “Os investimentos ampliaram os atendimentos, garantiram mais estrutura e oportunidades, e permitiram que mais famílias fossem alcançadas pelas políticas públicas, fortalecendo a dignidade e a proteção social.”
