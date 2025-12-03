Intervenção do governo na Rodovia-476 elimina curvas e serras, em Presidente Médici

Publicada em 03/12/2025 às 14h51
O governo de Rondônia está executando uma importante intervenção na RO-476, em Presidente Médici, com correção de curvas e serras no trecho. A requalificação, realizada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), oferece melhores condições de mobilidade para moradores e condutores que utilizam a rodovia diariamente, além de favorecer o fluxo de cargas e o escoamento agrícola da região.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, com a requalificação, o trecho é transformado em um corredor seguro, eficiente e alinhado às necessidades de quem depende diariamente da via. “Transformar um trecho em uma rota segura é garantir dignidade, oportunidade e respeito a quem trabalha e movimenta a economia de Rondônia”, ressaltou.
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, destacou o planejamento técnico aplicado ao serviço. “Não se trata apenas de pavimentação, estamos corrigindo a geometria da via, ajustando o terreno e adequando pontos que exigiam maior atenção dos usuários. A obra foi estruturada para atender o tráfego atual e acompanhar o crescimento futuro da região, proporcionando estabilidade, qualidade e segurança operacional.”
Segundo residente da 8ª Residência Regional do DER-RO, em Ji-Paraná, Enivaldo Soares, “quem vive aqui vê a diferença sendo feita. Com as correções, o trânsito se torna mais fluido e os produtores podem transportar sua produção com mais agilidade. Essa melhoria fortalece a dinâmica de transporte, valoriza o trabalho no campo e impulsiona o desenvolvimento regional”, frisou.
