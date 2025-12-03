Inscrições abertas para entidades da sociedade civil para o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial

Publicada em 03/12/2025 às 16h23
A Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), da Prefeitura de Porto Velho, abriu inscrições para entidades da sociedade civil interessadas em compor o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir) para o biênio 2026/2028. O processo está regulamentado pelo Edital de Chamamento Público nº 01/2025/Compir/Semias, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia em 1º de dezembro de 2025, edição nº 4120.
O chamamento objetiva a realização de um Fórum Eleitoral para preencher 10 vagas destinadas a organizações da sociedade civil que atuam na promoção da igualdade racial, defesa dos direitos da população negra, povos tradicionais, indígenas e demais segmentos étnico-raciais do município.
QUEM PODE PARTICIPAR
Podem se inscrever entidades, movimentos sociais, organizações e associações sem fins lucrativos que comprovem: atuação na promoção da igualdade racial; pelo menos 1 ano de funcionamento; sede ou atuação em Porto Velho; documentação institucional regular; realização de atividades comprovadas no município.
As vagas contemplam instituições de ensino superior privadas, a OAB/RO, entidades atuantes na temática racial, comunidades tradicionais de terreiro, comunidades indígenas de Porto Velho e entidades sindicais voltadas ao tema.
INSCRIÇÕES
As inscrições devem ser realizadas presencialmente, entre os dias 1º e 19 de dezembro de 2025, das 8h às 14h, na Casa dos Conselhos Municipais, localizada na Rua Guanabara, nº 965, Bairro Nossa Senhora das Graças, em Porto Velho.
Não serão aceitas inscrições enviadas por e-mail. Dúvidas ou informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (69) 98473-4098, no horário das 8h às 14h.
Confira a íntegra do Edital de Chamamento Público nº 01/2025/Compir/Semias.
