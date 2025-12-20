Inauguração Oficial da Creche Municipal Ilzeni Dettmann marca avanço na educação infantil de Espigão do Oeste

Publicada em 20/12/2025 às 08h52
Na manhã da última sexta-feira foi realizada a inauguração oficial da nova creche municipal, que passa a levar o nome de Ilzeni Dettmann, uma justa homenagem à sua história e à ligação de sua família com Espigão do Oeste.
Ilzeni veio do estado do Espírito Santo aos 10 anos de idade e viveu no município até os 20 anos, período em que construiu laços, amizades e marcou sua trajetória junto à comunidade local. Filha do senhor Arlindo Dettmann e da senhora Tereza Dettmann, Ilzeni faleceu em um trágico acidente de carro no ano de 1993, deixando uma memória que agora permanece eternizada neste importante espaço dedicado à educação infantil.
A solenidade contou com a presença do prefeito Weliton Campos, da secretária municipal de Educação, Cíntia Waiandt, da secretária municipal de Assistência Social, Delzira Campos, além de familiares da homenageada, autoridades e membros da comunidade.
A propositura que deu nome à nova creche foi apresentada pelo ex-vereador Dércio Lagares, reforçando o reconhecimento público à história da família Dettmann e o compromisso do município com a valorização da memória, da educação e das pessoas que contribuíram para a construção de Espigão do Oeste.
