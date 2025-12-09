Inauguração da ampliação da Escola Neusa Santos de Oliveira na próxima sexta-feira

Publicada em 09/12/2025 às 15h16
A Prefeitura de Rolim de Moura, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e com apoio de emenda parlamentar do deputado estadual Cirone Deiró, entrega nesta sexta-feira (12), às 15h30, a ampliação da EMEIEF Neusa Santos de Oliveira, localizada na Avenida Cecília Meireles, nº 5749, Bairro Cidade Alta.
A obra, no valor de R$ 321.700,00, representa um avanço significativo na infraestrutura educacional do município. Foram construídas cinco novas salas de aula e uma passarela de acesso ao pátio, ampliando a capacidade de atendimento e garantindo melhores condições de aprendizagem para os estudantes.
Além da entrega dos novos espaços, a Prefeitura anunciou que, com o saldo do convênio, será realizada a reforma e adequação da brinquedoteca, bem como a construção da cobertura de solário e floreira no portal de entrada da unidade, qualificando ainda mais o ambiente escolar.
A gestão municipal destaca o compromisso com a educação e reforça que o investimento é fruto de uma união de esforços entre governo estadual, município e representantes parlamentares que trabalham pelo fortalecimento da rede de ensino.
