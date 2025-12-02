I Workshop Estadual da Comunidade Autista e Famílias Atípicas de Rondônia acontece de 5 a 7 de dezembro

Publicada em 02/12/2025 às 08h10
O congresso regionais sobre o espectro autista realizados nos últimos anos, são eventos de grande importância para o interior do estado de Rondônia, pois visam promover o conhecimento, levar informação e conscientização para o debate sobre o autismo e outras deficiências dentro do atual cenário rondoniense.
Os congressos nesses últimos dois anos, organizados de forma regional, pelo movimento da comunidade autista de Rondônia, em parceria com o Deputado Delegado Rodrigo Camargo, aconteceram em várias cidades do nosso interior do estado. Com o grande objetivo de promover a troca de conhecimentos clínicos, fóruns de debate, suporte e orientação para famílias atípicas, e a capacitação para acadêmicos, profissionais da educação e da saúde.
Em comemoração aos dois anos de atividade social e congressos regionais, acontece, entre os dias 05 a 07 de dezembro o I WORKSHOP ESTADUAL DA COMUNIDADE AUTISTA E FAMÍLIAS ATÍPICAS DE RONDÔNIA, no auditório Leila Barreiros, localizado na rua Primeiro de maio, 520, bairro Dom Bosco, no município de Ji-Paraná.
Com a iniciativa dedicada a promover a conscientização, inclusão e desenvolvimento de práticas voltadas a temática do autismo e das outras deficiências no interior do Estado de Rondônia. Esse grande encontro acadêmico, emitirá certificado com carga horária de 22 horas.
O I WORKSHOP ESTADUAL no Município de Ji-paraná, é de extrema relevância para a comunidade do interior e local, pois promove a conscientização e a educação sobre o autismo e outras deficiências. Este evento reúne especialistas, profissionais da saúde, educadores, pais atípicos, e cientistas, proporcionando um espaço para o compartilhamento de conhecimentos, experiências e melhores práticas no atendimento e inclusão de pessoas no espectro autista e pessoas com deficiências. Além disso, esse Workshop Estadual fortalece a rede de apoio e colaboração entre os participantes, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva e informada, e destacando a importância do apoio contínuo voltadas para a população atípica na região.
Eu acredito que essa será uma oportunidade inédita, a realização desse Workshop Estadual aqui em Ji-paraná, pois foi aqui onde eu e um grupo de pais atípicos iniciamos o nosso movimento a dois anos atrás e hoje estamos em comemoração pelas conquistas alcançadas. Ji-Paraná será palco principal da conscientização e capacitação sobre o tema do autismo e outras deficiências, para toda essa região central do nosso estado, afirma o organizador, Prof.Diógenes Oliveira Portela, autista, Pai atípico, Fundador da Rede de apoio, comunidade autista de Rondônia, nascido em Ji-Paraná. Em 2024 inicia um grande movimento de inclusão e informação, pela bandeira do autismo em várias cidades do interior, por congressos regionais.
Para a jovem Maria Eduarda, o Workshop Estadual em Ji-Paraná, é extremamente importante. Esse evento nos dá voz aos jovens neurodivergentes, permitindo que nossas experiências e necessidades sejam ouvidas e compreendidas. Além disso, é uma oportunidade para aprender mais sobre o autismo e outras deficiências, e como podemos ser melhor apoiados na nossa comunidade. Ver tantas pessoas se reunindo para entender e incluir autistas e pessoas com deficiências me dá esperança e mostra que juntos podemos construir uma sociedade mais acolhedora e informada. Maria Eduarda tem 15 anos, é TDAH, estudante do ensino médio, nascida na cidade de Presidente Médici, embaixadora e influencer da comunidade autista de Rondônia.
