Hospital Municipal retoma exames de endoscopia e colonoscopia com ampliação da capacidade de atendimento

Publicada em 04/12/2025 às 08h38
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), retomou no mês de novembro a realização dos exames de endoscopia e colonoscopia no Hospital Municipal Dr. Claudionor Couto Roriz, após um período de paralisação registrado no mês de outubro. O retorno acontece com importantes melhorias na estrutura e na capacidade de atendimento, representando um avanço significativo para a rede pública de saúde do município.
Antes da paralisação, o hospital realizava uma média de 40 a 75 exames por mês. Com a reorganização do serviço e o fortalecimento da equipe médica, o número de atendimentos foi ampliado para cerca de 30 exames por semana, garantindo mais agilidade nos diagnósticos e maior redução da fila de espera.
Outra melhoria importante foi a ampliação do corpo médico responsável pelos procedimentos. Antes, apenas um médico realizava os exames. Agora, três profissionais atuam no setor, sendo um médico exclusivo para colonoscopia e dois médicos que se revezam nos atendimentos de endoscopia, assegurando maior regularidade e continuidade dos procedimentos.
A prioridade dos atendimentos segue a fila de regulação do Sisreg, atendendo pacientes que já aguardavam pelos exames. Além disso, o Hospital Municipal também está preparado para atender casos de urgência e emergência que necessitem dos procedimentos, garantindo assistência imediata sempre que houver indicação médica.
O retorno dos exames de endoscopia e colonoscopia reforça o compromisso da Prefeitura de Ji-Paraná em fortalecer a rede municipal de saúde, ampliar o acesso aos serviços especializados e oferecer um atendimento mais ágil, seguro e humanizado à população.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!