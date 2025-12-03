Publicada em 03/12/2025 às 08h28
Horário Especial em Unidades de Saúde de Jaru facilita atualização vacinal e emissão do Certificado de Vacinação do Estudante; atendimento estendido será somente até o dia 05 de dezembro
Para atender pais e responsáveis que não conseguem comparecer às unidades de saúde durante o horário comercial, a Secretaria Municipal de Saúde de Jaru – Semusa implantou um horário especial de funcionamento nas salas de vacinação até o dia 05 de dezembro.
A medida tem como objetivo facilitar a atualização das cadernetas com todas as vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde, além de possibilitar a emissão do Certificado de Vacinação do Estudante, documento obrigatório para a efetivação da matrícula na rede municipal de ensino.
Durante o atendimento, os profissionais de saúde verificam se todas as doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação estão em dia. Caso haja alguma pendência, a imunização é realizada na própria unidade.
A secretária de saúde, Jaíne Barboza, reforça ainda a importância da atualização anual da vacina contra a Influenza (gripe), de acordo com a campanha em andamento.
HORÁRIOS ESPECIAIS DE ATENDIMENTO NAS SALAS DE VACINA ATÉ 05 DE DEZEMBRO
Unidade de Saúde Carlos Chagas – Setor 05 - Atendimento estendido na sala de vacina de segunda a sexta-feira até às 21h.
Unidade de Saúde Rute de Souza – Setor 07 - Atendimento estendido na sala de vacina às terças, quartas e quintas-feiras até as 19h.
