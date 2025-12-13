Homem de 28 anos foi morto com quatro tiros em Pimenta Bueno

Publicada em 13/12/2025 às 09h00
A presença de equipes da Polícia Militar, incluindo integrantes da PATAMO, chamou a atenção e gerou intensa movimentação no Hospital Municipal de Pimenta Bueno na manhã desta sexta-feira, 12 de dezembro de 2025, por volta das 10h. A equipe do Pimenta Virtual esteve no local e apurou, junto a fontes no hospital, que uma ocorrência está em andamento, conforme informado pelos próprios policiais presentes. No entanto, nenhum detalhe oficial foi repassado até o momento sobre o que teria motivado a situação.
Ainda segundo informações preliminares e não oficiais obtidas pela reportagem no hospital, um homem de 28 anos, morador do município de Vilhena, deu entrada na unidade após ser atingido por quatro disparos de arma de fogo. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Essas informações não foram confirmadas oficialmente pelas autoridades.
É importante ressaltar que não há confirmação se o homem foi levado ao hospital pela Polícia Militar, nem se o caso está relacionado a uma operação policial ou a um possível confronto. As circunstâncias em que os disparos ocorreram seguem indefinidas, e a Polícia Militar informou apenas que a ocorrência ainda está em andamento.
A movimentação de viaturas e policiais no hospital chamou a atenção de moradores, pacientes e acompanhantes. Até o fechamento desta matéria, nenhuma nota oficial havia sido divulgada pelas forças de segurança.
