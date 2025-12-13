Homem é preso pelo PATAMO com arma de fogo e grande quantidade de drogas

Por Alessandro Tedeschi / rondonianews.com
Publicada em 13/12/2025 às 09h30
Um homem foi preso pelo PATAMO do 10° Batalhão da Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (12), em Rolim de Moura. Durante a ação, a equipe policial localizou uma arma de fogo, munições, uma balança de precisão e uma grande quantidade de drogas.
O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à UNISP, juntamente com todo o material apreendido. A ocorrência reforça o trabalho contínuo da PM no combate ao tráfico de drogas e na garantia da segurança da população.
