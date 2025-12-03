Hidrojato reforça limpeza da drenagem para prevenir alagamentos em Porto Velho durante o período de chuvas intensas

Publicada em 03/12/2025 às 09h13
Um equipamento chamado “hidrojato” tem sido utilizado pela Prefeitura de Porto Velho no trabalho de desobstrução do sistema de drenagem durante o período de chuvas intensas.
A ferramenta é usada pelas equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) para limpar bocas de lobo, de onde são retirados lixo, terra e outros materiais descartados de forma irregular, que bloqueiam o escoamento das águas pluviais e causam alagamentos.
Uma dessas ações ocorreu na terça-feira (2), nas imediações da avenida Pinheiro Machado com a rua Tenreiro Aranha, na região central da cidade, após denúncia de alagamento no local.
“Realizamos a desobstrução de quatro bocas de lobo. Em uma delas encontramos uma madeira que obstruía o duto. Em outra, grande quantidade de sedimento”, afirmou o secretário-executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini.
O prefeito Léo Moraes ressaltou que o trabalho de limpeza é uma das prioridades da gestão neste período. “Estamos intensificando as ações de drenagem para reduzir transtornos à população e garantir que a água da chuva escoe com mais segurança.”
Uma obra localizada na esquina, possivelmente responsável pelo descarte de areia que afetou a rede de drenagem, foi notificada pelos fiscais da Prefeitura para realizar as adequações necessárias.
Marini acrescentou que a boca de lobo com maior acúmulo de lixo continha resíduos provenientes do carnaval, como garrafas PET, vidro, copos plásticos e outros materiais. “Desobstruímos as quatro bocas de lobo e esperamos que a água possa fluir na região”, completou.
REORGANIZAÇÃO
A Prefeitura de Porto Velho intensifica os trabalhos para reorganizar a infraestrutura da cidade e corrigir problemas antigos. As ações incluem troca de manilhas, desobstrução de bocas de lobo e limpeza de canais.
O objetivo é auxiliar o escoamento das águas pluviais e reduzir ocorrências de alagamentos durante o inverno amazônico.
Com o uso do hidrojato, jatos de água em alta pressão são lançados no interior das tubulações para realizar a limpeza e retirar resíduos que impedem a passagem da água.
DENÚNCIA
A Prefeitura solicita a colaboração da população para evitar o descarte irregular de lixo e entulho. Denúncias podem ser feitas diretamente à Seinfra pelo telefone (69) 98473-2922.
