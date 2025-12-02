Guajará-Mirim vibra com noite de celebração promovida pelo SINTERO

Publicada em 02/12/2025 às 08h25
No último sábado (29), Guajará-Mirim viveu uma noite especial em homenagem às trabalhadoras e aos trabalhadores da educação. A Regional Mamoré do SINTERO promoveu o encontro, que reuniu música, cultura e momentos de confraternização, celebrando o papel fundamental da categoria no desenvolvimento do estado.
A programação trouxe atrações variadas e oportunidades de integração:
Abertura musical com Hilton & Glauvinho (Teclas)
Jantar de confraternização
Apresentação cultural do Boi Flor do Campo
Show com a atração nacional Pagodão S.A.
Sorteio de brindes
Durante a celebração, a presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, ressaltou a importância de reunir a categoria em espaços de convivência: “Esses encontros lembram que nossa luta também se sustenta na convivência, na alegria e no vínculo entre nós. A categoria enfrenta desafios todos os dias, e ter momentos para celebrar juntos é parte da nossa força coletiva. O SINTERO segue firme ao lado da base, na defesa da educação pública e da valorização de cada profissional.”
A noite reforçou que a luta por direitos passa também por criar espaços de alegria e troca de experiências, onde a categoria se reconhece e se fortalece. Estar junto da base é fundamental para o trabalho do SINTERO, que segue comprometido com a valorização de cada profissional e com a defesa da educação pública.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!