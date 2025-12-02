Grupo com 90 homens é investigado por trocar fotos íntimas de mulheres

Publicada em 02/12/2025 às 15h32
Um grupo de WhatsApp formado por cerca de 90 homens é alvo de investigação após denúncias de que imagens íntimas de diversas mulheres estavam sendo compartilhadas sem qualquer autorização. O caso veio à tona em Castro Urdiales, cidade da região da Cantábria, na Espanha, depois que um cartaz denunciando o grupo foi afixado em uma praça pública por uma associação feminina da cidade.
A Secretaria da Igualdade do governo municipal recebeu a denúncia e acionou a Guardia Civil, que já iniciou as investigações. Segundo a emissora Antena 3, a primeira informação sobre o grupo foi repassada por uma prostituta que preferiu manter o anonimato. Ela contou que foi contratada por um dos integrantes para produzir vídeos e fotos íntimas mediante pagamento. Ao usar o celular do cliente, percebeu que havia um grupo onde diversos homens compartilhavam imagens privadas de suas parceiras.
A testemunha afirmou que reconheceu fotos de várias mulheres que não tinham conhecimento nem autorizado a divulgação do conteúdo. O caso gerou forte indignação entre os moradores, que classificaram a situação como “lamentável” e reflexo de um uso cada vez mais nocivo das redes sociais.
Tanto a prefeitura quanto a Guardia Civil confirmam que o caso está sendo investigado, mas afirmam que, por enquanto, não podem fornecer detalhes adicionais, já que ainda buscam reunir mais informações sobre o grupo e identificar todas as vítimas.
