Governo Trump orienta americanos a deixar Venezuela imediatamente e reforça alerta contra viagens ao país

Publicada em 04/12/2025 às 15h30
O governo dos Estados Unidos emitiu um comunicado nesta quarta-feira (3) orientando cidadãos americanos a deixar a Venezuela "imediatamente" e reforçou seu alerta contra viagens ao país.
No documento, que foi publicado originalmente em maio, o Departamento de Estado dos EUA afirma que "existe um risco muito elevado de detenção ilegal de cidadãos americanos na Venezuela" e aponta outros fatores como a criminalidade e a falta de infraestrutura de saúde, por exemplo, como razões para a determinação.
"Não viaje para a Venezuela nem permaneça no país devido ao alto risco de detenção ilegal, tortura, terrorismo, sequestro, aplicação arbitrária das leis locais, criminalidade , agitação civil e infraestrutura de saúde precária . Recomenda-se fortemente que todos os cidadãos americanos e residentes permanentes legais na Venezuela deixem o país imediatamente", diz o comunicado.
Departamento de Estado dos EUA orienta cidadãos americanos a não permanecer nem viajar para a Venezuela — Foto: Reprodução
Trump alertou companhias sobre espaço aéreo venezuelano
No sábado (29), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já havia mostrado que a escalada de tensão entre o país e a Venezuela estava cada vez mais intensa. Em um post na rede Truth Social, ele falou para que companhias aéreas considerassem o espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela fechado.
"A todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de drogas e traficantes de pessoas: considerem o espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela totalmente fechado. Obrigado a todos pela atenção a este assunto".
