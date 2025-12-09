Governo investe na sinalização da pista do Aeroporto para ampliar segurança em operações aéreas

Publicada em 09/12/2025 às 14h35
O Aeroporto de Costa Marques, está passando por serviços de revitalização da sinalização horizontal da pista. Os trabalhos estão sendo executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), e visam garantir mais segurança e eficiência nas operações de pouso e decolagem, conforme os padrões exigidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). A pista possui 1.500 metros de extensão por 20 de largura, garantindo maior precisão e visibilidade durante os voos.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação visa manter o aeroporto em conformidade com os padrões técnicos, assegurando visibilidade e orientação adequadas para pilotos, sobretudo em operações sob condições adversas. “Este investimento demonstra o compromisso com a segurança e com a oferta de infraestrutura adequada para o transporte aéreo em Rondônia. Costa Marques merece uma pista com sinalização moderna e confiável, para dar tranquilidade aos usuários e operadores da aviação”, ressaltou.
Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, a equipe trabalha com atenção a cada detalhe, desde a largura e o espaçamento das faixas até a escolha de materiais que garantam maior durabilidade da pintura. “O objetivo é entregar uma pista devidamente sinalizada, em conformidade com as normas vigentes, assegurando visibilidade adequada e reduzindo riscos durante pousos e decolagens.” pontuou.
O coordenador de Infraestrutura Aeroportuária do DER-RO, Rogério Leme, destacou a importância de seguir os critérios normativos. “A sinalização horizontal é fundamental para orientar as aeronaves de forma segura no solo. Com esta revitalização, a pista de Costa Marques proporcionará maior segurança nas operações de pousos e decolagens, operando com padrões de segurança exigidas pela ANAC, e reforçando o compromisso do governo do estado com a mobilidade e a conectividade regional.”
