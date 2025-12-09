Governo inaugura 15º Cras, em Nova Mamoré, de um total de 20 construídos em 18 municípios

Publicada em 09/12/2025 às 08h40
Com investimento de R$ 664.386,65, o governo de Rondônia inaugurou, nesta segunda-feira (8), o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), no município de Nova Mamoré, localizado na Avenida Raimundo Brasileiro com a Avenida Profª. Terezinha Monteiro, no Bairro Planalto. O investimento contou com contrapartida de R$ 264.386,65 da prefeitura.
Trata-se do 15º Cras entregue pelo governo estadual. Além de Nova Mamoré, os municípios que aderiram à proposta do governo de Rondônia e que já tiveram o Cras inaugurado são: Rolim de Moura, Alta Floresta do Oeste, Parecis, Primavera de Rondônia, Vale do Paraíso, Guajará-Mirim, Cujubim, Costa Marques, Cerejeiras, Cacoal, Rio Crespo, Porto Velho (duas unidades), Machadinho do Oeste e Buritis. Faltam ser inauguradas as unidades de Colorado do Oeste, Cabixi e São Miguel do Guaporé.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que a entrega representa importante avanço para a política de Assistência Social no município. “Os Cras desempenham papel fundamental no atendimento às famílias em situação vulnerável, oferecendo suporte e encaminhamento para diversos programas, como o Cadastro Único (CadÚnico), que dá acesso a iniciativas como o Mamãe Cheguei, Crescendo Bem, entre outras.”
A titular da Secretaria de Estado da Mulher da Família da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Luana Rocha, reforçou que ao todo são 20 Cras construídos em 18 municípios, três deles em Porto Velho. “Com a construção desses novos prédios, o governo garante mais conforto e dignidade às famílias que buscam os serviços voltados tanto para as crianças, adolescentes e jovens, como também para idosos e pessoas com deficiência”, destacou.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Com uma população estimada em 28.701 mil habitantes, Nova Mamoré tem cerca de 8.226 pessoas beneficiárias do Bolsa Família, o equivalente a 51% do público do CadÚnico, que é assistido no município por um Cras, um Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e um Centro de Convivência.
Além da construção do prédio do Cras, o governo estadual, por meio da Seas, realizou repasse de R$ 1.463.610,80 milhão referentes ao Cofinancimento Estadual da Rede de Atendimento da Assistência Social, de 2019 a 2025. Com relação aos programas socioassistenciais, como o Mamãe Cheguei, o investimento foi de R$ 315.708,38 com a entrega de 740 kits enxoval para recém-nascidos; R$ 338.900 para 252 famílias atendidas pelo Crescendo Bem, destinado a crianças a partir da gestação aos 6 anos de idade; e R$ 49.950, com a aquisição de um veículo entregue em 2019.
