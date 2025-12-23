Governo do Estado atende pedido do deputado Laerte Gomes e inicia recuperação de ponte em Alvorada do Oeste

Publicada em 23/12/2025 às 09h56
No último final de semana, o vice-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Laerte Gomes agradeceu ao governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, por ter atendido seu pedido e determinado o início da recuperação da ponte sobre o Rio Novo Mundo, localizada na linha 48, no município de Alvorada do Oeste.
A estrutura é fundamental para o tráfego de moradores e, principalmente, para o escoamento da produção agrícola da região, garantindo mais segurança e melhores condições de acesso para os produtores rurais que dependem diariamente das estradas e pontes da zona rural.
De acordo com o parlamentar, a recuperação da ponte era uma demanda antiga da comunidade local e sua execução demonstra a sensibilidade do Governo do Estado com o homem do campo.
“Quero agradecer ao governador coronel Marcos Rocha por atender essa solicitação tão importante. As linhas vicinais são verdadeiras artérias da nossa produção rural, e investir em infraestrutura é garantir desenvolvimento, dignidade e mais qualidade de vida para quem vive e trabalha no campo”, destacou Laerte Gomes.
O deputado reforçou ainda que continuará atuando junto ao Governo do Estado para viabilizar melhorias em estradas, pontes e demais obras de infraestrutura rural, fortalecendo a economia dos municípios e assegurando condições adequadas para o transporte da produção e o deslocamento das famílias.
A recuperação da ponte na linha 48 representa mais um avanço para Alvorada do Oeste e reafirma a parceria entre o Legislativo e o Executivo estadual em prol do desenvolvimento de Rondônia.
