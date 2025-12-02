Governo de Rondônia investe na qualificação de servidores de tecnologia com Plano de Capacitação 2026

Publicada em 02/12/2025 às 09h44
Para fortalecer a qualificação dos servidores e garantir serviços públicos ainda mais eficientes, o governo de Rondônia publicou o Plano de Capacitação 2026 da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic). O documento reúne cursos, treinamentos e ações de desenvolvimento que serão oferecidos ao longo do próximo ano pela superintendência.
O plano é voltado para servidores efetivos, comissionados e estagiários, e tem como objetivo aprimorar conhecimentos técnicos, gerenciais e comportamentais, contribuindo diretamente para a melhoria dos serviços prestados à população, em alinhamento ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC).
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a publicação do Plano de Capacitação da Setic reforça o compromisso do Estado com a valorização dos servidores. “Investir em formação é essencial para aprimorar os serviços oferecidos à população e fortalecer o desenvolvimento do estado,” ressaltou.
CURSOS EM DIVERSAS ÁREAS
O Plano de Capacitação reúne mais de 40 ações formativas, conduzidas por instituições renomadas e realizadas nos formatos online . Os conteúdos contemplam diferentes áreas de atuação da Setic, como:
Governança e gestão de tecnologia da informação
Desenvolvimento de sistemas e programação
Inteligência artificial, ciência de dados e machine learning (inteligência artificial que executa tarefas de análise de dados)
Gestão de riscos, inovação e transformação digital
Sustentabilidade e ESG
Comunicação institucional e marketing digital
Liderança, gestão orçamentária e administração pública
Para garantir o acompanhamento adequado das capacitações, todas as informações, como certificados, prazos de conclusão e justificativas em caso de não aproveitamento, serão registradas no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Ao final do ano, será elaborado um relatório para avaliar a participação e o desempenho dos servidores.
O superintendente da Setic, Delner Freire destacou que a capacitação é um compromisso conjunto entre a instituição e seus servidores. “Ao investir continuamente no desenvolvimento profissional, buscamos garantir serviços mais eficientes para a administração pública e para a população, sempre alinhados às necessidades do estado”, afirmou.
