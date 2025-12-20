Formatura do Curso Avançado de Libras reúne 31 concluintes em cerimônia no Auditório do Sebrae

Publicada em 20/12/2025 às 11h25
A formatura do Curso Avançado de Libras realizada no Auditório do Sebrae, reuniu 31 concluintes que finalizaram uma importante etapa de qualificação na Língua Brasileira de Sinais. A cerimônia marcou o encerramento de meses de estudo e dedicação, voltados ao fortalecimento da comunicação inclusiva e da acessibilidade.
O curso proporcionou aprofundamento técnico e prático em Libras, preparando os participantes para atuar com mais segurança, responsabilidade e consciência em diferentes contextos sociais e profissionais, contribuindo diretamente para a promoção da inclusão.
O evento contou com a presença do superintendente especial de Inclusão e Atendimento Educacional Especializado para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Ageu Lacerda, representando a Superintendência do Autismo, além do secretário municipal de Educação, Robson Casula, e da chefe de gabinete da pasta, Leila Fonseca. Também prestigiaram a solenidade representantes da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura de Ji-Paraná, reforçando o apoio institucional às políticas públicas voltadas à acessibilidade e à inclusão.
Um dos destaques da cerimônia foram as apresentações culturais realizadas pelos próprios formandos, que encenaram peças teatrais em Libras. As apresentações evidenciaram o domínio da língua, a expressividade corporal e a sensibilidade artística desenvolvidas ao longo da formação, emocionando o público presente.
Familiares, amigos e convidados acompanharam a entrega dos certificados e celebraram a conquista dos formandos. A solenidade simbolizou não apenas a conclusão do curso, mas também o compromisso contínuo com a construção de uma sociedade mais inclusiva, acessível e respeitosa, fortalecida pela atuação da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura de Ji-Paraná.
