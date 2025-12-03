Finanças: serviço de mensagem ativa via WhatsApp ao contribuinte é lançado pelo governo de Rondônia

Publicada em 03/12/2025 às 16h24
Serviço de mensageria ativa via WhatsApp é lançado, neste mês de dezembro, pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin). A iniciativa tem o objetivo de aproximar o cidadão da administração tributária, oferecendo mais praticidade e segurança na comunicação com o estado, permitindo o envio de avisos e lembretes automáticos diretamente aos contribuintes.
O número oficial do WhatsApp da Sefin é o (69) 3211-6116 e as mensagens enviadas por este canal são exclusivamente informativas, sem solicitação de dados pessoais ou financeiros. A secretaria orienta os contribuintes a sempre verificarem o número oficial antes de interagir.
O novo recurso chega no momento em que a plataforma de atendimento via WhatsApp da Sefin completa um ano de funcionamento, consolidando-se como um dos canais mais acessados pelos contribuintes.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos do governo em tecnologia e inovação, tem como objetivo aprimorar cada vez mais a experiência digital do cidadão rondoniense.
SERAFIN
Entre as melhorias, destaca-se o upgrade do assistente virtual “Serafin”, que está ainda mais conversativo, descomplicado e prestativo. O chatbot passou a oferecer respostas mais assertivas e humanizadas, guiando o contribuinte de forma intuitiva pelos principais serviços e informações da Secretaria. Essa evolução reforça o compromisso da Sefin com a inovação tecnológica e a simplificação do atendimento público.
Com a nova funcionalidade, além de interagir com o “Serafin”, o contribuinte poderá receber mensagens oficiais da Sefin, como: lembretes de prazos, informações sobre serviços e orientações importantes. O envio é feito de forma automatizada e segura, com o número oficial da secretaria, evitando fraudes e garantindo mais transparência na comunicação.
Segundo o secretário de Estado de Finanças, Luís Fernando Pereira da Silva, o lançamento do novo serviço reforça o compromisso da gestão estadual com a modernização do atendimento ao contribuinte, acompanhando as tendências digitais que simplificam o acesso aos serviços públicos. “Os investimentos em tecnologia e inovação são fundamentais para tornar o relacionamento com o contribuinte mais simples e eficiente. O novo serviço de mensagens pelo WhatsApp é mais uma ação com foco na modernização e com o atendimento ágil e humanizado”, destacou .
De acordo com a chefe do Núcleo de Atendimento da Sefin, Darlene Amaral, o serviço de mensageria ativa é uma evolução importante no atendimento digital da secretaria. “Agora as informações chegam até o contribuinte, no celular, de forma prática e segura. É uma forma de aproximar a Sefin da população, levando informação oficial e confiável”, ressaltou.
ATENDIMENTO AGENDADO AMPLIADO
A Sefin também anuncia que o serviço de atendimento agendado será ampliado para todas as agências do estado, a partir de 1º de dezembro. A medida busca oferecer ainda mais comodidade aos contribuintes, garantindo organização e eficiência no atendimento presencial, de forma integrada às novas soluções digitais implementadas pela secretaria. O agendamento poderá ser feito pelo site.
