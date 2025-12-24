Feliz Natal!!!, futuro político do governador predomina noticiário político, a importante Operação Audácia no combate à criminalidade

Publicada em 24/12/2025 às 11h47
Natal – A data comemorativa ao nascimento de Jesus sempre foi um momento importante para se reunir a Família em confraternização. Com o passar dos tempos e a chegada da tecnologia com a internet, aquele encontro anual importante, onde os familiares se encontravam na visita aos pais (netos, bisnetos, sobrinhos, tios, tias, avô, avó aos poucos está desaparecendo. O que sempre foi uma reunião em Família é mais um encontro social para troca de presentes e Jesus, na maioria das vezes nem mesmo é lembrado. A cada ano o Natal vai se tornando mais comercial, mais mercantilizado, onde o importante é o faturamento no final de cada ano e a religiosidade relegada a planos inferiores. É a realidade do mundo digital de hoje. Feliz Natal!!!
Governador – Como ocorre em todo final de ano as notícias politicas vão perdendo espaços para os comerciais natalinos e a chegada do Ano Novo. Mas em Rondônia a o futuro político de o governador Marcos Rocha (UB) é muito questionado. Desde a sua reeleição em 2022, que Rocha vem trabalhando uma candidatura ao Senado, onde estarão em disputa duas vagas nas Eleições Gerais de outubro do próximo ano. O Senado é um caminho natural de ex-governadores e em Rondônia temos vários exemplos. O mais recente de Confúcio Moura, presidente regional do MDB, que, após, dois mandatos seguidos se elegeu senador. Mas temos também Valdir Raupp (MDB), que governou Rondônia em um mandato e posteriormente se elegeu senador. José Bianco também passou pelo Senado, após deixar o cargo de governador, mesmo caso de Ivo Cassol, mas depois do segundo mandato e, se aprofundando mais no tempo, Oswaldo Piana.
Governador II – A situação de Marcos Rocha não é diferente. Após dois mandatos seguidos ele vem se preparando para concorrer a uma das vagas ao Senado. Mas o governador teve divergências com o vice, Sérgio Gonçalves (UB), após uma viagem internacional de Rocha. Ele teve que ficar fora do País por tempo maior que o permitido pela Constituição, mas o vice não assumiu. Os deputados se reuniram e aprovaram mudança na Constituição ampliando o prazo de permanência do governador fora do Brasil. Sérgio não ocupou o cargo devido a mudança, ficou na bronca, criticou a nomeação do chefe da Casa Civil, Elias Rezende, que assumiu no lugar de Júnior Gonçalves, irmão de Sérgio e, até então, peça importante no governo. Em entrevista, Sérgio disse que assumiria o governo com a renúncia de Rocha, seis meses antes das eleições, para uma candidatura ao Senado e seria candidato à reeleição. Rocha se sentiu pressionado, demitiu Sérgio do cargo de secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sesdec) e agora estaria disposto a abrir mão de disputar vaga ao Senado.
Fora – Nas últimas semanas os comentários ganharam mais espaços na mídia. O assunto predominante é, que o governador Marcos Rocha estaria revendo sua intenção de concorrer nas eleições de 2026. Teria reunido a cúpula maior do seu governo e comunicado que os trabalhos continuarão até o final do seu mandato, portanto, desistindo da candidatura ao Senado e também impedindo que sua esposa, a secretária de Estado de Ação Social (Seas), Luana Rocha, que formatada há tempos uma candidatura bem fundamentada à Câmara Federal, devido ao bom trabalho que realiza no comando da difícil pasta do governo. Como as convenções para escolha dos candidatos às eleições 2026 serão realizadas no período de 20 de julho a 5 de agosto do próximo ano, até lá, o assunto certamente irá fomentar comentários dos mais diversos. Mas hoje a Família Rocha, inclusive o irmão, Sandro, que dirige o Detran-RO estaria impossibilitado de concorrer à Assembleia Legislativa, como planejava.
Violência – Importante a ação comandada pelo Ministério Público (MP) estadual realizada esta semana denominada de Operação Audácia. Também participaram membros das secretarias de Defesa e Cidadania (Sesdec), de Justiça (Sejus), Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC), Nacional de Políticas Penais (Senappen) e Polícia Federal (PF). No trabalho foram cumpridos 68 mandatos de prisão preventiva e 76 de busca e apreensão nas cidades de Cacoal, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici e Vilhena, em Rondônia, Coari no Amazonas, Maringá n e Catanduvas no Paraná. A operação monstra visa combater as organizações criminosas, que ampliam suas ações de forma rápida e assustadora fomentando a violência e a criminalidade.
A Associação dos Produtores Rurais da Linha 29 C Buritis (Asprolit) recebeu um caminhão e um equipamento agrícola, graças a emenda parlamentar no valor de R$ 580 mil do deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno). O deputado é corregedor parlamentar da Ale-RO, participou da entrega dos bens junto com diretores da Asprolit e destacou a importância do trator e do equipamento aos produtores rurais garantia de celeridade na colheita e no transporte da produção +++ Estão previstos investimentos do Ministério de Portos e Aeroportos, dentro do Programa AmpliAR do Governo Federal de recursos em torno de R$ 179 milhões para ampliação e reformas de aeroportos em Tocantins e Rondônia. Os trabalhos serão realizados nos aeroportos de Araguaína (TO), Vilhena e Cacoal, ambos em Rondônia +++ Somente em Vilhena serão aplicados R$ 74,6 milhões na ampliação do pátio, expansão do terminal e adequação para receber jatos de médio porte, como Airbus A320, Boeing 737. Em Cacoal serão investidos R$ 49,8 milhões para obras semelhantes +++ Agora, é fundamental, que as aéreas Gol, Latam e Azul devolvam a Rondônia os voos que cortaram desde 2023. Hoje o Estado tem voos bem abaixo da demanda, valores absurdos das passagens, que resulta na falta de assentos devido à redução dos voos.
