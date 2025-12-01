Fábrica de artefatos de concreto voltada à formação profissional e trabalho no sistema prisional é entregue pelo governo de RO

Publicada em 01/12/2025 às 11h49
Em uma solenidade marcada pelo compromisso social e pela integração institucional, o governo de Rondônia inaugurou, na sexta-feira (28), a Fábrica de Artefatos de Cimento “Oficina de Oportunidades”, instalada na Fazenda Futuro, em Porto Velho. O espaço foi construído com mão de obra 100% reeducanda.
A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), integra um conjunto de ações estratégicas voltadas à ressocialização de pessoas privadas de liberdade, ampliando oportunidades de capacitação profissional, rotinas laborais e reinserção social.
A obra recebeu investimento de R$ 78.409,38 mil, financiado com recursos próprios do estado e equipado com maquinário fornecido pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen). As madeiras utilizadas na construção foram doadas oficialmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), garantindo economia e sustentabilidade ao projeto.
A construção contou com a atuação de seis reeducandos, participantes por meio de convênio, que trabalharam diretamente na execução do espaço, adquirindo competências técnicas e experiência prática.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa fortalece as políticas de reinserção social. “Rondônia segue avançando com projetos que unem eficiência, responsabilidade social e visão de futuro. A entrega da fábrica representa o comprometimento com um sistema prisional reintegrado, organizado e orientado para resultados que beneficiem toda a sociedade”, salientou.
POLÍTICA DE REINSERÇÃO SOCIAL
A fábrica permitirá que os reeducandos adquiram conhecimentos práticos, aprendam um ofício e desenvolvam competências que facilitem a reinserção no mercado de trabalho após o cumprimento da pena, contribuindo para reduzir a reincidência e fortalecer a segurança social. O espaço será responsável pela fabricação de artefatos de cimento destinados às obras da Sejus, podendo futuramente apoiar parcerias com órgãos públicos municipais, estaduais e federais.
Com a entrega da “Oficina de Oportunidades”, o governo de Rondônia reforça as políticas públicas de reinserção social
O Subdefensor Público-Geral do Estado, Diego César dos Santos, destacou que “um projeto como este mostra que acreditar na mudança é fundamental. Quando boas ideias são colocadas em prática, todos ganham. Investimos para que esses reeducandos saiam e produzam. Projetos assim reduzem a criminalidade e ajudam a formar cidadãos e profissionais melhores.”
EXPANSÃO DO PROGRAMA
A inauguração, em Porto Velho, marca a primeira entrega da fábrica de artefatos de cimento no programa “Oficinas de Oportunidades”. Outras unidades serão implementadas nos municípios de Colorado do Oeste, Alvorada do Oeste, Rolim de Moura e Alta Floresta d’Oeste, ampliando o alcance da iniciativa em todo o estado. As demais comarcas ainda passarão pelo processo de implantação e inauguração.
Durante o evento, o secretário da Sejus, Marcus Rito, evidenciou a importância da gestão integrada e dos pilares da pasta: valorização do servidor, reinserção social e melhoria da infraestrutura. “Os resultados estão acontecendo e tornando o sistema mais consolidado e seguro. Aqui consolidamos mais uma frente de capacitação profissional e reinserção social, fortalecendo nosso trabalho e oferecendo novas chances para quem busca recomeçar.”
