Estratégias de prevenção e ações educativas marcam encerramento da “Operação Verde Rondônia”

Publicada em 03/12/2025 às 11h45
O governo de Rondônia encerrou a “Operação Verde Rondônia” (OVR), que teve como objetivo combater os incêndios florestais, a degradação do meio ambiente e redução de desastres ambientais por conta das queimadas. O trabalho realizado por meio do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), começou em junho e encerrou na última semana de novembro. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Rondônia ficou em 1° lugar no país em redução de focos de queimadas em 2025.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o trabalho foi assertivo e teve êxito com as estratégias de governança desenvolvidas para estiagem desse ano, desde medidas de prevenção, intensificação das ações de combate com aumento do efetivo, e a utilização de tecnologias e monitoramento, fortalecendo o compromisso do governo do estado com o meio ambiente.
O comandante-geral do CBMRO, coronel BM Nivaldo de Azevedo Ferreira, destacou as ações de prevenção. “Nós estivemos em vários pontos estratégicos do estado atuando de forma direta no combate aos incêndios, mas também fizemos ações educativas diretamente com a população, com os produtores e agricultores, que também foram fundamentais para trazer um maior resultado.”
Além do CBMRO, a operação contou com a atuação integrada de diversos órgãos, como a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Defesa Civil Municipal, Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), Casa de Gestão Integrada de Fronteiras de Rondônia (CGFRON) e instituições federais, como a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).
O trabalho contou com mais de 259 militares em campo. O governo de Rondônia também formou 954 brigadistas, e 230 indígenas tiveram aulas de educação ambiental, para assim as orientações serem passadas nas aldeias. Os pontos estratégicos de combate e prevenção foram locais importantes para o trabalho ter êxito, se estendendo em cerca de 15 bases e mais 17 unidades operacionais.
