“Estou em choque”, diz Thais Carla ao revelar novo peso após bariátrica

Publicada em 30/12/2025 às 15h05
Um registro simples, feito diante da balança, marcou um momento simbólico para Thais Carla, de 34 anos. Pelas redes sociais, a influenciadora contou que atingiu um peso que não via desde a adolescência, após o processo de emagrecimento iniciado com a cirurgia bariátrica realizada em abril.
No vídeo publicado neste domingo (28), Thais aparece visivelmente emocionada ao conferir o número exibido no visor. “Eu estou em choque. Meu Deus. Gente, acho que a última vez que pesei isso tinha 16 anos. Vocês têm noção?”, disse, ao mostrar a balança marcando 119,6 kg.
A publicação rapidamente gerou uma onda de mensagens de apoio e comemoração. Seguidores celebraram a conquista e destacaram a transformação vivida pela influenciadora. “Eu sinto tanta felicidade por você! Muita mesmo. Eu tenho certeza que uma vida nova se abriu diante de tudo isso”, escreveu uma internauta. Outra comentou: “Cada dia mais saudável e mais linda! Sua energia transborda pelo vídeo”.
Antes da cirurgia, Thais Carla chegou a pesar quase 200 kg. Para ser liberada para o procedimento, precisou eliminar cerca de 30 kg e entrou na sala de cirurgia com aproximadamente 170 kg. Desde então, ela passou a compartilhar com frequência a nova rotina, baseada em alimentação equilibrada e prática regular de atividades físicas.
Além de mudanças alimentares, a influenciadora mostra nos stories e publicações a dedicação aos treinos, que incluem musculação e esportes, acompanhando de perto cada etapa do processo. O relato tem sido usado por Thais como forma de registrar a própria evolução e dialogar com seguidores que acompanham sua trajetória.
