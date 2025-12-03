ENERGIA

“Esse país é soberano e tem na Petrobras sua mais importante empresa", diz Lula durante anúncio de expansão da Refinaria Abreu e Lima

Evento em Ipojuca (PE) marca início das obras do Trem 2 da refinaria, com investimento de cerca de R$ 12 bilhões e geração de mais de 15 mil postos de trabalho, entre diretos e indiretos