“Esse país é soberano e tem na Petrobras sua mais importante empresa

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou da cerimônia de expansão da capacidade operacional da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), nesta terça-feira, 2 de dezembro, em Ipojuca (PE). Durante o evento, que simboliza o avanço da capacidade de processamento de petróleo, o presidente ressaltou que a retomada das obras e a ampliação da refinaria representam a recuperação da soberania energética do Brasil e a valorização da Petrobras como patrimônio nacional.
“A gente voltou para dizer: a gente vai fazer a Petrobras continuar servindo ao Brasil. Fazer isso aqui é apenas a demonstração de que esse país é soberano e tem na Petrobras a sua mais importante empresa”, declarou o presidente.
COMPROMISSO — O evento também reforça o compromisso do Governo do Brasil com o desenvolvimento e a autossuficiência na produção de combustíveis. “Eu acho extremamente importante a gente não perder de vista o que está acontecendo no Brasil hoje, o que está acontecendo aqui em Pernambuco. Durante vários anos, eu fui acusado de que estava fazendo uma obra desnecessária ao país, porque isso aqui não era uma coisa necessária”, afirmou Lula.
INVESTIMENTO — Considerada a refinaria mais moderna da Petrobras, a RNEST contribui para atender à demanda nacional por derivados de petróleo. A Petrobras vai investir cerca de R$ 12 bilhões para a conclusão do Trem 2 e outras atividades de manutenção do Trem 1, o que deve adicionar 130 mil barris por dia de capacidade de processamento da RNEST.
A estimativa é de que a refinaria alcance, ao fim do projeto, em 2029, 260 mil barris diários. A construção do Trem 2 deve gerar cerca de 15 mil postos de trabalho diretos e indiretos ao longo do empreendimento, sendo que cerca de 5.700 trabalhadores já estão em atividade na obra.
O presidente Lula enfatizou que os benefícios gerados pela Petrobras, como empregos, renda e qualidade de vida para os brasileiros, devem ser reconhecidos e ampliados. “O dinheiro que a Petrobras consegue produzir neste país tem que ser transformado em benefício para o povo brasileiro, e benefício significa investimento, investimento significa emprego, emprego significa salário, e salário significa dignidade do povo brasileiro. É por isso que nós estamos concluindo, e é com muito orgulho”, declarou o presidente Lula.
INVESTIMENTO E COMPROMISSO — A presidenta da Petrobras, Magda Chambriard, destacou que a retomada e expansão da Refinaria Abreu e Lima representa a volta de uma Petrobras com forte capacidade de investimento e compromisso com o desenvolvimento do país. “A RNEST, quando pronta, vai representar atendimento a 17% da demanda total de diesel do Brasil. Aumentamos a produção do Brasil em um ano em 11%. Já fizeram a conta do que é isso? Isso aí é mais de 500 mil barris por dia para o Brasil”, afirmou Magda.
DIESEL S-10 — A ampliação da refinaria eleva significativamente a produção de derivados, especialmente Diesel S-10, que terá incremento de 88 mil barris por dia, além de gasolina, GLP e nafta. Isso vai contribuir para reduzir a necessidade de importações desses produtos e colaborar com a autonomia nacional.
A concepção da instalação segue diretrizes internacionais e incorpora tecnologias de menor impacto ambiental, com alto nível de confiabilidade, qualidade dos produtos, baixo custo de manutenção, baixo consumo energético, uso otimizado de água e máxima segurança operacional.
PLANO ESTRATÉGICO — Ao apresentar o Plano Estratégico 2026-2030, Magda reforçou que a companhia prevê investimentos de US$ 109 bilhões nos próximos cinco anos, que incluem exploração e produção no Pré-Sal, modernização do parque de refino e expansão da infraestrutura logística. “Eu digo que o DNA da Petrobras é de superação”, disse.
USINA SOLAR — Durante o evento, também foi assinado um contrato para a construção de uma usina fotovoltaica na Refinaria Abreu e Lima. Com investimento estimado em R$ 80 milhões, a usina possibilitará a diminuição do consumo de gás natural da refinaria.
Magda Chambriard enfatizou que a Petrobras está preparada para continuar liderando o mercado de energia no Brasil, combinando o aumento da produção de petróleo com ações de transição energética justa. Ela citou o uso de tecnologias avançadas, a instalação da usina solar para atender a refinaria e o desenvolvimento de combustíveis mais limpos.
“Nós estamos de olho também na transição energética justa. E é por isso que a gente está melhorando a qualidade do nosso diesel, mas também provendo a RNEST, assim como outras refinarias, de uma fonte de energia limpa, que é o que vocês acabaram de ver aqui, o lançamento do projeto que vai viabilizar uma usina solar”, disse Magda.
“Uma usina fotovoltaica com capacidade de 12 megawatts, que representa mais ou menos o consumo de uma cidade de 50 mil pessoas. É isso que vai ter aqui na RNEST. Com essa usina, nós vamos liberar gás natural para o mercado”, complementou.
HISTÓRICO — O presidente Lula esteve na Refinaria em 2024 – dez anos após o início da operação em 2014 – para anunciar o retorno dos investimentos em ampliação da capacidade de produção, com o objetivo de elevar o país à autossuficiência em combustíveis. O retorno do presidente nesta terça celebra o cumprimento do compromisso e representa um marco estratégico para a Petrobras e o Nordeste.
FINALIZADAS — No primeiro trimestre de 2025, a companhia concluiu as obras de modernização do primeiro conjunto de unidades (Trem 1) e da Unidade de Abatimento de Emissões Atmosférica (SNOX), que ampliaram a capacidade da refinaria para 130 mil barris por dia, consolidando as condições para a expansão que agora avança.
SEGURANÇA ENERGÉTICA — O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a conclusão do projeto SNOX e o início das obras do Trem 2 marcam a retomada da ampliação da capacidade de refino no Brasil, reforçando a segurança energética do país e reduzindo a dependência das importações de combustíveis.
"É o Brasil retomando a ampliação da capacidade de refino no país. A RNEST faz parte dessa trajetória de investimentos, o que se traduz em mais segurança energética e menor dependência da importação de combustíveis. Dessa maneira, a RNEST vai ajudar o Brasil a se tornar superavitário na produção de gás do GLP nos próximos 10 anos. Isso é soberania nacional", destacou.
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL — A Petrobras mantém projetos socioambientais e culturais que beneficiam 29 comunidades em sete municípios do entorno. Com o Programa Autonomia e Renda Petrobras, oferece cursos gratuitos de formação em áreas como mecânica, eletricidade, instrumentação, construção civil e metalurgia. Até novembro de 2025, foram disponibilizadas 3.080 vagas em Pernambuco, resultando em 777 alunos formados até setembro de 2025.
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, enfatizou o impacto social das obras e investimentos em curso, mencionando as histórias de trabalhadores que conquistaram emprego, formação e novas perspectivas de vida com a retomada dos projetos.
“Se a gente desse esse microfone a cada um dos trabalhadores aqui, provavelmente cada um teria uma história emocionante, uma história de vida, de superação, de um curso que fez pela primeira vez, da conclusão de um curso no Instituto Federal, da conclusão do curso de Engenharia, desempregado que voltou a ter uma oportunidade. Por que essas pessoas hoje dão o depoimento emocionado realizando os sonhos das suas vidas? Porque elas tiveram uma oportunidade”, declarou o ministro.
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, afirmou que a retomada dos investimentos reforça o papel do estado de Pernambuco. Para ela, desenvolvimento significa levar dignidade às famílias. “Obras paralisadas há muito tempo hoje viram realidade em Pernambuco. Obrigado, presidente, por não desistir da refinaria, por não desistir de Pernambuco, por não desistir de tantas obras paralisadas, que nós encontramos mais de 400 em Pernambuco, em janeiro de 2023”, afirmou Lyra.
OPORTUNIDADE — Suzana Maria da Silva, funcionária da refinaria beneficiária do programa de qualificação, destacou a iniciativa como um divisor de águas em sua vida. “A Petrobras, com o governo patrocinando, deu oportunidade para a comunidade que não tem condições de pagar. Nunca tive a oportunidade de fazer um curso, porque minha mãe tinha 12 filhos e, naquele tempo, só quem fazia um curso tinha condições. Hoje eu faço vários cursos”, afirmou.
CULTURA — A companhia também apoia projetos culturais em Pernambuco, e destinou cerca de R$ 6,8 milhões para 28 projetos pernambucanos por meio do Programa Rouanet Nordeste. O projeto contempla mostras fotográficas, formação artística e ações de valorização da cultura afro-brasileira.
IMPACTO — O prefeito de Recife, João Campos, destacou que os investimentos feitos na Refinaria Abreu e Lima impactarão todo o estado. “Com o Trem 2, mais de R$ 8 bilhões de investimentos, 15 mil empregos indiretos, nós vamos pra mais de 260 mil barris. Isso significa oportunidade, emprego, renda, e mostra que o Nordeste é parte da solução do Brasil. O que é feito aqui tem um impacto muito grande em todo o estado, na nossa cidade de Recife”, afirmou o prefeito.
