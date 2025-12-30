“Esse abraço foi doído”, diz Ana Hickmann ao se despedir de Ticiane Pinheiro

Publicada em 30/12/2025 às 15h38
A despedida de Ticiane Pinheiro do programa Hoje em Dia ganhou um tom emocional nas redes sociais nesta terça-feira (30). Ana Hickmann publicou um vídeo relembrando o último dia da colega na atração e aproveitou para fazer um longo desabafo sobre a amizade construída ao longo de duas décadas.
Na legenda da publicação, Ana destacou que o encerramento do ciclo profissional não apaga o vínculo criado fora das câmeras. “Tici… esse abraço foi doído, hoje foi seu último dia no ‘Hoje em Dia’, mas tudo o que construímos juntas vai muito além de um programa. Formamos uma família”, escreveu a apresentadora, ao recordar os anos dividindo o estúdio e a rotina pessoal.
Ao longo do texto, Hickmann reforçou a importância da parceria e da convivência diária. “Foram anos dividindo estúdio, vida, histórias, risadas, lágrimas e uma amizade que é real e profunda”, completou, ressaltando que a ligação entre elas ultrapassa a trajetória televisiva.
Ana também fez questão de desejar sucesso à amiga na nova fase. “Sou imensamente grata por cada momento ao seu lado. Você faz parte da minha história e sempre vai fazer. Que seus próximos passos sejam cheios de amor, luz e verdade. Estarei sempre aqui, pra tudo. Te amo”, escreveu.
Ticiane Pinheiro deixou a Record TV após 20 anos para acompanhar o marido, Cesar Tralli, que assumiu a bancada do Jornal Nacional e passou a morar no Rio de Janeiro.
Nos comentários, Ticiane respondeu à homenagem e devolveu o carinho. “Aninha, você sempre foi muito especial na minha vida. Obrigada por tudo e continuaremos sempre juntas e conectadas! Te amo. Foi sempre muito divertido trabalhar ao seu lado!”, escreveu a apresentadora, selando o fim de um dos ciclos mais longevos da televisão matinal brasileira.
