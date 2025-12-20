Escola Móvel de Imagem Pessoal forma profissionais para setor da beleza em Itapuã do Oeste

Publicada em 20/12/2025 às 08h37
Uma das inovações do setor educacional de Rondônia, o ensino itinerante, está oportunizando a estudantes e trabalhadores de todas as regiões do estado profissionalização, conforme as tendências do mercado de trabalho. Nesta quinta-feira (18), o governo de Rondônia realizou, na Escola Estadual Paulo Freire, em Itapuã do Oeste, mais uma formatura dos cursos de Automaquiagem, Design de Sobrancelhas e Penteados em Tranças, ministrados na Escola Móvel de Imagem Pessoal do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep). Durante a solenidade foram entregues certificados a 70 formandos, que frequentaram as aulas neste semestre.
A Escola Móvel tem concepção de Espaço Maker, onde o aluno adquire os conhecimentos teóricos aplicados à prática. Uma das propostas pedagógicas da unidade flexível itinerante é fomentar o empreendedorismo, tendo em vista a vocação do profissional da beleza de se tornar autônomo com chances de abrir o próprio negócio no segmento econômico, que cresce vertiginosamente com o aumento da procura do público por serviços desse setor.
INVESTIMENTOS
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, fez um breve balanço dos investimentos que a gestão estadual vem fazendo para fortalecer o setor educacional. “Estamos valorizando todos os servidores da educação com melhoria salarial, contemplando professores e técnicos para que tenhamos um ensino cada vez mais eficiente”, enfatizou, citando alguns investimentos na educação profissional, a exemplo da aquisição de unidades flexíveis itinerantes que levam capacitação a todas as regiões do estado.
Escola Móvel de Imagem Pessoal fomenta o empreendedorismo no setor da beleza e do bem-estar
As escolas móveis ofertam cursos nas seguintes áreas
Imagem Pessoal
Frigorífico
Piscicultura
Máquinas Agrícolas
Panificação
Confeitaria
Informática
Mecânica de Motocicletas
EMPREENDEDORISMO
Graças ao ensino itinerante, muitos trabalhadores estão aumentando as chances de se atualizar profissionalmente. A cabeleireira Rosi Lopes dos Santos Oliveira, 46 anos, que mora no centro de Itapuã do Oeste, tem um salão de beleza e fez o Curso de Maquiagem na Escola Móvel de Imagem Pessoal para ampliar o leque de serviços prestados no seu estabelecimento. “Além de aprender novas técnicas que servem para mim, fico mais capacitada para prestar um melhor atendimento às minhas clientes”, pontuou.
Na sua fala, a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, ressaltou que a proposta da educação profissional é ofertar qualificação de mão de obra, seguindo as inovações do mundo do trabalho. “Hoje, o profissional seja ocupando uma vaga de emprego ou gerindo o próprio negócio, tem que se adequar aos avanços que estão surgindo na era tecnológica com automação e tecnologias, a exemplo da Inteligência Artificial”, frisou.
