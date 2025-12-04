Entrega de tablets conecta mais de 500 alunos em Jaci-Paraná; prefeito Léo Moraes participou da solenidade de entrega

Publicada em 04/12/2025 às 11h04
Conectividade e inclusão digital foram a Ordem do Dia no distrito de Jaci-Paraná, que recebeu um lote de 69 tablets destinados às escolas Joaquim Vicente Rondon e Cora Coralina, unidades responsáveis pela educação de mais de 500 estudantes, desde crianças do pré ao 5º ano, além de alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos).
De acordo com o diretor da escola Joaquim Vicente Rondon, Valciney Ugalde, os equipamentos eram aguardados com grande expectativa por estudantes e professores, que também poderão utilizá-los na elaboração e aplicação do plano de aula.
“Hoje é um dia de muita alegria para nossos alunos, pois esperávamos há muito tempo por essa política de inclusão tecnológica. Com a chegada desses tablets, podemos dizer que haverá um avanço significativo na qualidade do nosso ensino”, afirmou Valciney Ugalde.
Para a moradora Josefa Luana, a iniciativa representa oportunidade de progresso para sua filha, de dez anos de idade. Segundo ela, a ação da Prefeitura de Porto Velho é uma novidade positiva que fortalece a rede municipal de ensino.
“Agora a nossa expectativa é que isso aperfeiçoe nossas crianças. Minha filha é muito curiosa com essas tecnologias, por isso sabemos que é uma novidade boa, um investimento importante na educação. A gente deixa de ficar para trás nesse ponto”, destacou Josefa.
Presente na solenidade, realizada na escola Joaquim Vicente Rondon, o prefeito Léo Moraes ressaltou que a política de inclusão nos distritos é resultado de uma soma de esforços e que os novos equipamentos trarão impactos pedagógicos extremamente positivos.
“Entendemos a necessidade de fortalecer os equipamentos públicos em nossos distritos. Por isso, estamos dedicados a garantir que a população que vive longe do setor urbano de Porto Velho tenha acesso a políticas públicas de qualidade. A entrega desses tablets reflete exatamente esse tipo de trabalho”, afirmou o prefeito.
O secretário municipal de educação, Leonardo Leocádio, também destacou os desafios enfrentados pela gestão, devido à extensa área territorial do município, o que torna cada entrega ainda mais significativa.
“Estamos comprometidos com a evolução das nossas crianças, e a prefeitura tem trabalhado para modernizar o aparato educacional. Além do uso dos equipamentos pelos alunos, cada professor também ficará com um tablet para desenvolver suas atividades. Isso é um passo gigantesco para a qualidade da educação básica”, disse Leocádio.
A compra dos equipamentos foi possível por meio de uma emenda destinada pelo então vereador Jurandir Bengala.
