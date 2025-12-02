ENERGISA reforça eficiência energética em São Francisco do Guaporé e Costa Marques com investimentos que somam quase R$ 1 milhão

Publicada em 02/12/2025 às 11h47
Dois importantes municípios do Vale do Guaporé, São Francisco do Guaporé e Costa Marques, receberam esta terça-feira (02), novos projetos do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Energisa Rondônia, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). As entregas modernizam hospitais essenciais para a região, ampliando economia, segurança energética e sustentabilidade nos serviços de saúde.
São Francisco do Guaporé recebe investimento superior a R$ 680 mil
O Hospital Regional de São Francisco do Guaporé foi modernizado com um investimento de aproximadamente R$ 685 mil. O projeto contemplou melhorias em iluminação, climatização, refrigeração e geração própria de energia.
Ao todo, foram instaladas 77 placas solares, substituídos 40 aparelhos de ar-condicionado, adquiridos novos equipamentos de refrigeração e trocadas mais de 30 luminárias por modelos LED, garantindo mais eficiência e conforto para pacientes e profissionais.
A modernização pretende reduzir em quase 65% o consumo de energia elétrica do hospital. Essa economia equivale ao consumo de 70 residências populares com gasto médio de 200 kWh por mês. Além disso, as melhorias evitam a emissão anual de 21 toneladas de CO₂ (dióxido de carbono), na atmosfera.
Costa Marques é beneficiada com modernização de R$ 240 mil no Hospital Municipal
Em Costa Marques, o Hospital Municipal recebeu uma modernização em três frentes: iluminação, climatização e geração de energia solar, totalizando um investimento superior a R$ 240 mil.
Foram instaladas cerca de 80 placas solares, substituídos 16 aparelhos de ar-condicionado e atualizada a iluminação para tecnologia LED, aumentando a eficiência e trazendo mais conforto aos usuários do serviço público de saúde. O projeto visa atingir uma redução de aproximadamente 77% no consumo de energia elétrica, uma economia expressiva que possibilita realocar recursos para outras áreas do atendimento hospitalar. A iniciativa também evita a emissão anual de 13 toneladas de CO₂ na atmosfera.
“Projetos como esse fazem a diferença no dia a dia dos hospitais. Quando levamos eficiência energética, levamos mais segurança, mais conforto e mais capacidade de atendimento. É uma melhoria que transforma o serviço público e beneficia toda a comunidade”, destaca Camila Lopes, analista de eficiência energética da Energisa Rondônia.
Rondônia avança na eficiência energética
Desde 2018, a Energisa Rondônia já investiu mais de R$ 60 milhões em ações de eficiência energética em hospitais, escolas, instituições sociais e prédios públicos. Esses projetos proporcionam uma economia anual estimada de 25 mil MWh, energia suficiente para abastecer mais de 10 mil residências populares, além de evitar a emissão de aproximadamente 3,1 mil toneladas de CO₂.
