ENERGISA orienta sobre como fazer a sua decoração natalina com segurança

Publicada em 01/12/2025 às 09h59
Dezembro chegou, e com ele aquele clima de festa que toma conta das casas, fachadas e estabelecimentos. Muita gente já espalhou luzes, pisca-pisca, enfeites e outros adereços natalinos que dão vida à época mais iluminada do ano. Mas, apesar da empolgação, é fundamental ficar atento ao estado de conservação dos materiais reutilizados e à certificação dos produtos novos, garantindo uma decoração bonita e, acima de tudo, segura.
Atenção aos materiais reutilizados
A coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia, Jucilene Dias, alerta sobre os riscos por trás de uma decoração improvisada ou desgastada ao longo dos anos. “Quem vai reaproveitar materiais anteriores precisa verificar bem como estão as condições, especialmente daqueles que ficaram expostos ao sol e à chuva. Fios descascados e plugues desgastados podem causar superaquecimento, curto-circuito e até incêndio. Antes de instalar qualquer item, faça uma análise minuciosa e jamais reutilize algo que ofereça risco de choque ou outros acidentes elétricos”, orienta.
Para quem está adquirindo novos itens, Jucilene reforça um cuidado indispensável: “Não abra mão de materiais certificados pelo Inmetro. É fundamental seguir as instruções de uso, potência indicada e tensão adequada. Produtos clandestinos ou de procedência duvidosa representam riscos sérios”, destaca.
Uso inadequado de extensões e adaptadores
Outro alerta da coordenadora é sobre o uso excessivo de extensões, adaptadores e T’s (benjamins) para conectar vários equipamentos em uma única tomada.
“Essas situações aumentam muito o risco de sobrecarga, e o perigo é ainda maior em ambientes com crianças e pets, que podem tocar nos fios e se envolver em acidentes. O ideal é manter as instalações fora do alcance e nunca esconder cabos sob tapetes, atrás de cortinas ou móveis”, reforça.
A Energisa orienta algumas práticas simples que fazem toda a diferença:
Confira a voltagem dos equipamentos que serão ligados;
Não improvise com extensões e adaptadores de tomadas;
Substitua imediatamente fios desencapados;
Não deixe tomadas ou conexões expostas ao sol ou à chuva;
Evite passar fios por baixo de tapetes ou atrás de cortinas;
Não manuseie enfeites com mãos ou pés molhados;
Estabeleça horários para ligar e desligar os enfeites;
Sempre que sair de casa, desligue tudo da tomada, além de prevenir acidentes, você usa energia de forma mais consciente.
Se ocorrer qualquer situação de risco envolvendo a rede elétrica, a orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo 193 e comunicar a Energisa pelos seguintes canais:
WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673
Call Center: 0800 647 0120
Aplicativo Energisa (Android e iOS)
Comentários
Seja o primeiro a comentar!