Energisa leva energia elétrica a mais de 26 mil famílias por meio do Luz para Todos em Rondônia

Publicada em 04/12/2025 às 08h10
A Energisa já levou energia elétrica, por meio do Programa Luz para Todos (LPT), iniciativa do governo federal, a mais de 26 mil famílias em todo o estado, em localidades que antes não contavam com qualquer tipo de atendimento elétrico.
Vale destacar que a chegada da energia transforma realidades: garante dignidade, impulsiona o desenvolvimento local, melhora a qualidade de vida das famílias e promove inclusão social, permitindo que comunidades antes isoladas tenham acesso a novas oportunidades, serviços e conforto.
Só em 2025, mais de 5 mil famílias foram contempladas pelo programa, resultado de investimentos que ultrapassam R$ 675 milhões na expansão da infraestrutura energética dedicada ao Luz para Todos em Rondônia.
A marca de mais de 26 mil famílias atendidas pelo Luz para Todos no estado consolida um avanço inédito na inclusão elétrica dessas populações. O volume de ligações realizadas no âmbito do LPT configura a universalização do acesso à energia elétrica nas áreas atendidas pelo programa, conectando comunidades que, historicamente, estavam fora do mapa da eletrificação.
Atendimento com rede convencional e soluções específicas para áreas de difícil acesso
Do total de beneficiados, mais de 23 mil famílias foram atendidas pelo LPT Rural, que utiliza rede convencional de distribuição, com postes, cabos e transformadores, em regiões onde há viabilidade técnica para implantação da infraestrutura elétrica. Já o LPT Remoto, destinado a áreas em que a construção de rede convencional é inviável, levou energia a cerca de 3 mil famílias com sistemas de geração solar associados a baterias, garantindo fornecimento contínuo em localidades isoladas, ribeirinhas e de difícil acesso.
Energia que altera rotinas e amplia oportunidades
Em muitas comunidades do interior de Rondônia, a chegada da energia representou uma transformação imediata na rotina das famílias. Na comunidade onde vive o produtor rural Divino Vidoto, na área rural de Vilhena, a instalação do sistema elétrico foi um momento marcante.
Ao lado da esposa, ele não esconde a emoção ao lembrar do dia em que a energia finalmente chegou:
“Quando vi o transformador sendo erguido, senti que nossa vida ia mudar de verdade. Agora podemos conservar nossos alimentos, usar uma geladeira e ter mais conforto dentro de casa. Foi uma conquista enorme para nossa família e para toda a comunidade.”
Para o diretor-presidente da Energisa Rondônia, André Theobald, o resultado alcançado pelo Luz para Todos no estado é motivo de orgulho e reforça o impacto social do programa:
“Ver uma família acendendo a luz pela primeira vez é presenciar o início de um novo capítulo. Energia significa estudo à noite, conservação de alimentos, acesso à informação e mais oportunidades. Isso é o que nos motiva a seguir avançando, conectando pessoas e transformando realidades”, destaca.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!