Encontro Nacional discute inovação, transformação digital e governança na administração pública

Publicada em 02/12/2025 às 16h26
O governo de Rondônia participou, de 26 a 28 de novembro, do Conngresso Nacional de Gestão Pública (Consad Express 2025) realizado em Bento Gonçalves (RS). O evento reuniu governadores, secretários estaduais, especialistas e instituições de referência para discutir inovação, transformação digital, liderança pública e governança, em uma programação que incluiu painéis técnicos, palestras, atividades exclusivas e debates estratégicos. A presença da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão de Rondônia (Sepog) como representante do governo de Rondônia reforçou o compromisso do estado com a modernização administrativa e o fortalecimento das políticas públicas.
O Consad Express tem o objetivo de integrar os estados e promover o intercâmbio de experiências que contribuam para o aprimoramento da gestão pública. A participação da Sepog marca o alinhamento de Rondônia às discussões nacionais voltadas à modernização, eficiência e inovação no setor público, ampliando a capacidade de articulação institucional do estado.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que a presença no evento representa um avanço importante para o desenvolvimento do estado. “A inovação e a boa gestão são pilares fundamentais para melhorar a vida da população. Estar presente no Consad permite que Rondônia acompanhe tendências, compartilhe experiências e fortaleça políticas públicas que impulsionem o desenvolvimento do estado”.
Para a secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão de Rondônia, Beatriz Basílio Mendes, o encontro amplia o alcance das ações do estado. “A presença da Sepog no Consad amplia nossa capacidade de integrar boas práticas, buscar soluções inovadoras e fortalecer o planejamento estratégico de Rondônia. É uma oportunidade para consolidar iniciativas que tornam o estado mais eficiente e preparado para o futuro”, ressaltou.
PROGRAMAÇÃO
A programação iniciou em 26 de novembro com agenda exclusiva para conselheiros e a apresentação do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, (Propag), conduzida por Luiz Claudio Gomes da Secretaria de Estado de fazenda de Minas Gerais (Sefaz/MG) e Priscilla Santana da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul (Sefaz/RS), seguida de uma recepção de boas-vindas. No dia 27, o evento começou com credenciamento e recepção gaúcha, seguido da solenidade de abertura, que contou com a presença do governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, do presidente do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad), Samuel Nascimento e da vice-presidente do Consad Danielle Calazans.
Ainda pela manhã, o cantor, compositor e palestrante Thedy Corrêa apresentou a palestra “A inteligência emocional na tomada de decisão”, unindo arte, liderança e gestão estratégica. No período da tarde, o painel “Transformação Digital: Governo conectado com o cidadão”, ministrado pelo vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, que destacou iniciativas de inovação e eficiência administrativa.
Em seguida, o debate sobre “IA e Inovação: o poder dos ecossistemas que transformam realidades” reuniu: Pedro Valério que atua na promoção do ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul; Edelvino Góes, ex-conselheiro do Consad e com atuação na modernização do estado, gestão de pessoas e fortalecimento de políticas públicas de governança; e, Danielle Calazans, Secretária de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul. Todos enfatizaram o papel dos ambientes colaborativos na transformação digital do setor público. A discussão seguiu com o painel “Liderar em Ecossistemas”, com a professora especialista Patrícia Becker, que atua com foco em liderança, desenvolvimento de equipes e gestão estratégica; executiva e professora Kadigia Facci, que trabalha com temas ligados à inovação, transformação organizacional e competências de liderança; e, Tadeu Barros, que atua na formação de lideranças e no fortalecimento da gestão pública no Brasil. Todos abordaram competências modernas de liderança e desenvolvimento de equipes na administração pública.
A pauta da tarde encerrou com o painel sobre Reforma Administrativa, conduzido por Renata Vilhena, de uma instituição de ensino superior, com participação de autoridades do legislativo estadual do Rio Grande do Sul. Os conselheiros participaram de reunião exclusiva no encerramento das atividades abertas ao público.
O Consad Express reuniu governos estaduais, secretarias de planejamento, administração, fazenda e gestão, além de representantes do Banco Mundial, Instituição de Ensino Superior, Institutos, equipes técnicas e especialistas de todo o país, consolidando-se como um dos principais espaços de diálogo e inovação da gestão pública brasileira.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!