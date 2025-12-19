Emoção e casa cheia na primeira noite da Cantata Natalina de Jaru

Publicada em 19/12/2025 às 14h25
Centenas de pessoas se reuniram na avenida Dom Pedro, em frente à praça Sebastião Dias de Almeida, para prestigiar o primeiro dia da Cantata Natalina, evento promovido pela Prefeitura Municipal de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt e Secretaria Municipal de Educação – Semed.
A Cantata já se tornou uma tradição no município e, na noite da última quinta-feira (18), contou com apresentação dos alunos das escolas Zenir Carvalho, Maria de Lourdes, Pato Donald, Maria do Socorro, Beatriz Mireya, Abrão Rocha, Clube de Mães e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), além dos violinistas Nicolas, Gustavo Leite, dos cantores Emanuel e Mariza, da banda da Igreja Batista da Benção e do coral da Igreja Adventista.
O prefeito Jeverson Lima, vice-prefeito Grécio Benedito, o deputado estadual dr. Luís do Hospital, o casal de empresários João Gonçalves e Carmem Gonçalves estiveram presentes na primeira noite da Cantata. Jeverson agradeceu pela presença do público e falou sobre festa. “Produzimos a Cantata com muito carinho para que as famílias celebrem o Natal junto conosco”, destacou.
A programação desta sexta-feira (19) tem início às 18h30. No cronograma, está a apresentação de alunos das escolas Jean Carlos Muniz, Menézio de Victo, Aldemir Lima Cantanhede, Maria Gomes, Tania Barreto, Gabriel Balmant, Igreja Presbiteriana do Brasil, Studio de Ballet Bella Art e das cantoras Pamela Olinda e Eliane Nunes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!