Emoção e casa cheia em noite da Cantata Natalina em frente à praça Sebastião Dias de Almeida

Publicada em 22/12/2025 às 10h47
Centenas de pessoas se reuniram na avenida Dom Pedro, em frente à praça Sebastião Dias de Almeida, para prestigiar o primeiro dia da Cantata Natalina, evento promovido pela Prefeitura Municipal de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt e Secretaria Municipal de Educação – Semed.
A Cantata já se tornou uma tradição no município e, contou com apresentação dos alunos das escolas Zenir Carvalho, Maria de Lourdes, Pato Donald, Maria do Socorro, Beatriz Mireya, Abrão Rocha, Clube de Mães e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), além dos violinistas Nicolas, Gustavo Leite, dos cantores Emanuel e Mariza, da banda da Igreja Batista da Benção e do coral da Igreja Adventista.
O prefeito Jeverson Lima, vice-prefeito Grécio Benedito, o deputado estadual dr. Luís do Hospital, o casal de empresários João Gonçalves e Carmem Gonçalves estiveram presentes na primeira noite da Cantata. Jeverson agradeceu pela presença do público e falou sobre festa. “Produzimos a Cantata com muito carinho para que as famílias celebrem o Natal junto conosco”, destacou.
A programação desta sexta-feira (19) tem início às 18h30. No cronograma, está a apresentação de alunos das escolas Jean Carlos Muniz, Menézio de Victo, Aldemir Lima Cantanhede, Maria Gomes, Tania Barreto, Gabriel Balmant, Igreja Presbiteriana do Brasil, Studio de Ballet Bella Art e das cantoras Pamela Olinda e Eliane Nunes.
