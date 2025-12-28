Emenda de Alex Redano viabiliza milhares de atendimentos de saúde em municípios de Rondônia

Publicada em 28/12/2025 às 09h10
Atendimentos especializados foram realizados em oito municípios de Rondônia a partir de recursos destinados por emenda parlamentar do deputado estadual Alex Redano. A iniciativa permitiu a execução do projeto Levando Saúde, que percorreu cidades do interior levando serviços médicos a populações com acesso limitado à rede especializada. A ação foi registrada em localidades como Ariquemes, Alto Paraíso, Monte Negro, Cacaulândia, Buritis, Campo Novo de Rondônia, Itapuã do Oeste e Cujubim.
Ao longo da passagem do projeto pelos municípios, foram contabilizados 3.457 atendimentos oftalmológicos, além da entrega de 1.833 óculos de forma gratuita. Também foram realizadas 3.100 aplicações do implante contraceptivo Implanon e 718 exames de ultrassonografia, todos com emissão de laudo no momento do atendimento. Os serviços foram concentrados em áreas consideradas prioritárias dentro da atenção básica e especializada.
Com a execução da emenda, a atuação parlamentar foi direcionada à ampliação do acesso a procedimentos médicos fora dos grandes centros urbanos. Os dados consolidados da ação indicam que os recursos públicos foram aplicados diretamente em serviços de saúde, com impacto em diferentes regiões do estado. O projeto percorreu o trecho entre Porto Velho e Ariquemes, abrangendo municípios do Vale do Jamari e de áreas vizinhas.
Segundo a apresentação institucional da iniciativa, o foco esteve na oferta de atendimentos diretos à população, com prioridade para demandas reprimidas. A emenda parlamentar foi operacionalizada por meio do projeto Levando Saúde, que concentrou esforços em procedimentos de diagnóstico, prevenção e acompanhamento médico em municípios do interior de Rondônia.
