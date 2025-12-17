“Ela não é sapatão”, diz Zé Felipe ao defender Ana Castela

Publicada em 17/12/2025 às 14h28
O cantor Zé Felipe, de 27 anos, comentou publicamente a repercussão de um vídeo que gerou críticas nas redes sociais e levou a influenciadora Vivi Wanderley, de 24, a se desculpar. A gravação mostra Vivi e amigas fazendo comentários sobre a sexualidade de pessoas públicas, o que foi interpretado por internautas como uma possível referência à cantora Ana Castela, namorada do sertanejo.
A reação de Zé Felipe ocorreu na terça-feira (16). Em tom de ironia, o artista publicou uma foto ao lado da companheira e deixou um recado direto. “Ela não é sapatão, beijo”, escreveu na legenda, encerrando o assunto com bom humor.
O vídeo, que circulou rapidamente no TikTok, reúne Vivi Wanderley, Isadora Raymundi, Duda Wilken e Gabi Medina comentando sobre a vida pessoal de famosos. Em um dos trechos, Duda afirma: “Eu tenho certeza de que (nome censurado) é sapatão”. Vivi concorda e reforça: “Meu Deus! Mas isso é verdade. Meu gaydar apita também”. Na sequência, Duda ainda acrescenta: “A estrutura óssea dela é de sapatão”.
Apesar do áudio não citar nomes de forma explícita, usuários das redes sociais apontaram que os comentários seriam direcionados à cantora Ana Castela, conhecida como Boiadeira. A interpretação provocou críticas e levou Vivi Wanderley a se manifestar.
Em nota publicada posteriormente, a influenciadora reconheceu o erro e pediu desculpas. “Não tenho problemas em reconhecer falhas, e apesar de ser uma pessoa brincalhona, acho muito importante entender quando erramos”, escreveu. Ela afirmou ainda que, após as críticas, repensou a situação. “Percebi que tem brincadeiras que não são de bom-tom. Peço desculpas pelo ocorrido e a todos os envolvidos”, completou.
A situação reacendeu o debate nas redes sobre limites de humor, exposição da vida privada e comentários sobre sexualidade de figuras públicas.
