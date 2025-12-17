Publicada em 17/12/2025 às 15h14
Em sua 13ª edição, a Confraternização dos Jornalistas de Rondônia, que aconteceu no último no último sábado (6), foi mais um evento de sucesso promovido pelo grupo União dos Jornalistas. A festa, realizada no espaço do Pitt Bull Restaurante, em Porto Velho, contou com a tradicional feijoada e a participação efetiva dos profissionais de imprensa, sorteio de presentes e, ainda, cumpriu a premissa de ação social, arrecadando mais de 1,5 tonelada de alimentos a serem doados ao Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (Nacc).
“A nossa festa já virou uma tradição entre a categoria, que todos os anos se reúne para a confraternização com os colegas, e também com a arrecadação de alimentos para a nossa ação social. Esse é o nosso maior objetivo: promover a união da nossa classe, com a consciência de que a união faz a força, e é assim que tudo isso se torna possível. Agradecemos imensamente a todos os nossos patrocinadores, que todos os anos nos ajudam para esse grande encontro dos profissionais da comunicação rondoniense”, declarou a presidente do grupo União dos Jornalistas, Yalle Dantas.
O evento teve o apoio do governador Marcos Rocha, do prefeito de Porto Velho Léo Moraes, do senador Confúcio Moura e ex-senador Acir Gurgacz, dos deputados estaduais Eyder Brasil e Ribeiro do Sinpol, deputados federais Silvia Cristina, Fernando Máximo e Cristiane Lopes, do prefeito de Cacoal Adailton Fúria, dos vereadores Zé Paroca, Gedeão Negreiros e Breno Mendes, além do diretor-geral do Detran Sandro Rocha, do secretário de Comunicação de Porto Velho Francisco Costa e Guilherme Erse, Relações Internacionais da ALE Rondônia, secretário da Seagri Luiz Paulo, e do vice-governador Sérgio Gonçalves.
Também foram parceiros do evento Giselle Maiolino Furtado, o Grupo César Cassol, a Fiero e a Fecomércio, Toca do Coelho, Rádio Antena FM, Rádio Clube Cidade FM, Grupo Rovema, Refrigerantes Dydyo, Coronel Church, Wiveslando Neiva (Apresentador do Jornal da manhã da Jovem Pan e Podcast Wiveslando), Banda do Vai Quem Quer, Portal ConectaNews, Crea RO, site NewsRondônia e Marcelio Brasileiro, além de Daniel PittBull, que cedeu o espaço para a festa.
